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НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства - РИА Новости, 14.02.2024
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18:47 13.02.2024 (обновлено: 00:23 14.02.2024)
https://ria.ru/20240213/sobchak-1927165286.html
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства - РИА Новости, 14.02.2024
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства
Телеканал НТВ призвал блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-13T18:47
2024-02-14T00:23
общество
ксения собчак
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеканал НТВ призвал блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства.&quot;Тушите свет: Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале.Представители телеканала добавили, что при подаче заявления в суд блогер должна приложить результаты экспертизы "о наличии у истицы чести и достоинства".НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Речь в них идет о зарубежной недвижимости блогера. Сама Собчак после этого заявила, что подаст на телеканал в суд по статье о клевете и защите чести и достоинства. Кроме того, она обвинила телеканал в "воровстве ее материалов".Согласно базе данных московских судов, на вечер вторника иск от имени Собчак к НТВ еще не подавался.
https://ria.ru/20240212/sukhanov-1926822782.html
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общество, ксения собчак, нтв (телеканал)
Общество, Ксения Собчак, НТВ (телеканал)
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства

НТВ попросил Собчак доказать через экспертизу наличие у нее чести и достоинства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеканал НТВ призвал блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства.
«

"Тушите свет: Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Представители телеканала добавили, что при подаче заявления в суд блогер должна приложить результаты экспертизы "о наличии у истицы чести и достоинства".
НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Речь в них идет о зарубежной недвижимости блогера. Сама Собчак после этого заявила, что подаст на телеканал в суд по статье о клевете и защите чести и достоинства. Кроме того, она обвинила телеканал в "воровстве ее материалов".
Согласно базе данных московских судов, на вечер вторника иск от имени Собчак к НТВ еще не подавался.
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ОбществоКсения СобчакНТВ (телеканал)
 
 
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