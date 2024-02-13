https://ria.ru/20240213/sobchak-1927165286.html

НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства

НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства - РИА Новости, 14.02.2024

НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства

Телеканал НТВ призвал блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-13T18:47

2024-02-13T18:47

2024-02-14T00:23

общество

ксения собчак

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_0:120:3148:1891_1920x0_80_0_0_a3f7aa79d5d0e696a37555ef48173c20.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеканал НТВ призвал блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства."Тушите свет: Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Представители телеканала добавили, что при подаче заявления в суд блогер должна приложить результаты экспертизы "о наличии у истицы чести и достоинства".НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Речь в них идет о зарубежной недвижимости блогера. Сама Собчак после этого заявила, что подаст на телеканал в суд по статье о клевете и защите чести и достоинства. Кроме того, она обвинила телеканал в "воровстве ее материалов".Согласно базе данных московских судов, на вечер вторника иск от имени Собчак к НТВ еще не подавался.

https://ria.ru/20240212/sukhanov-1926822782.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ксения собчак, нтв (телеканал)