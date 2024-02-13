https://ria.ru/20240213/sobchak-1927165286.html
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства - РИА Новости, 14.02.2024
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства
Телеканал НТВ призвал блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-13T18:47
2024-02-13T18:47
2024-02-14T00:23
общество
ксения собчак
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеканал НТВ призвал блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства."Тушите свет: Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Представители телеканала добавили, что при подаче заявления в суд блогер должна приложить результаты экспертизы "о наличии у истицы чести и достоинства".НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Речь в них идет о зарубежной недвижимости блогера. Сама Собчак после этого заявила, что подаст на телеканал в суд по статье о клевете и защите чести и достоинства. Кроме того, она обвинила телеканал в "воровстве ее материалов".Согласно базе данных московских судов, на вечер вторника иск от имени Собчак к НТВ еще не подавался.
https://ria.ru/20240212/sukhanov-1926822782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ксения собчак, нтв (телеканал)
Общество, Ксения Собчак, НТВ (телеканал)
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства
НТВ попросил Собчак доказать через экспертизу наличие у нее чести и достоинства
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Телеканал НТВ призвал
блогера Ксению Собчак при подаче иска приложить результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства.
«
"Тушите свет: Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Представители телеканала добавили, что при подаче заявления в суд блогер должна приложить результаты экспертизы "о наличии у истицы чести и достоинства".
НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Речь в них идет о зарубежной недвижимости блогера. Сама Собчак после этого заявила, что подаст на телеканал в суд по статье о клевете и защите чести и достоинства. Кроме того, она обвинила телеканал в "воровстве ее материалов".
Согласно базе данных московских судов, на вечер вторника иск от имени Собчак к НТВ еще не подавался.
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