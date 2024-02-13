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"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас
"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас - РИА Новости, 13.02.2024
"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас
Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку боеприпасов, из-за чего их ожидает катастрофическая ситуация, сообщил прибывший на линию фронта ВСУ немецкий РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:32
2024-02-13T11:32
2024-02-13T11:32
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку боеприпасов, из-за чего их ожидает катастрофическая ситуация, сообщил прибывший на линию фронта ВСУ немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в своем репортаже, опубликованном в соцсети Х."Если украинцам и дальше будет не хватать снарядов, а от Запада при этом поступает слишком мало боеприпасов, тогда они не смогут удержать фронт. Будет потерян контроль над еще большим количеством городов", — отметил он.Ронцхаймер подчеркнул, что украинским военным приходится экономить снаряды, поэтому в день они могу выстрелить всего один или два раза. При этом, добавил журналист, армия России постепенно продвигается вперед, а ВСУ не в силах это остановить."Сейчас русские <…> продвигаются вперед метр за метром каждый день", — заключил он.В январе газета Financial Times писала, что солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов. Как рассказали собеседники издания, столкнувшись с сокращением поставок, они вынуждены ограничивать использование снарядов, в то время как противник усиливает атаки.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас
Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ ожидает скорый крах из-за отсутствия снарядов