https://ria.ru/20240213/smi-1927046429.html
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:45
2024-02-13T12:45
2024-02-13T12:45
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами пропаганды, это общая тенденция для Европы. "Очевидно, что любые источники СМИ и материалы из интернета, которые не соответствуют критериям, не действуют в рамках мейнстрима информационного, пытаются освещать события с разных сторон, признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция в европейских странах. Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое в Европе встречается часто", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926688894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков
Песков: Европа признает пропагандой все СМИ, освещающие события с разных сторон
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами пропаганды, это общая тенденция для Европы.
"Очевидно, что любые источники СМИ и материалы из интернета, которые не соответствуют критериям, не действуют в рамках мейнстрима информационного, пытаются освещать события с разных сторон, признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция в европейских странах. Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое в Европе встречается часто", - сказал Песков журналистам.
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