https://ria.ru/20240213/smi-1927046429.html

ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков

ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024

ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:45

2024-02-13T12:45

2024-02-13T12:45

россия

дмитрий песков

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами пропаганды, это общая тенденция для Европы. "Очевидно, что любые источники СМИ и материалы из интернета, которые не соответствуют критериям, не действуют в рамках мейнстрима информационного, пытаются освещать события с разных сторон, признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция в европейских странах. Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое в Европе встречается часто", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240211/intervyu-1926688894.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире