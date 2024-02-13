Рейтинг@Mail.ru
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/smi-1927046429.html
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:45
2024-02-13T12:45
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами пропаганды, это общая тенденция для Европы. "Очевидно, что любые источники СМИ и материалы из интернета, которые не соответствуют критериям, не действуют в рамках мейнстрима информационного, пытаются освещать события с разных сторон, признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция в европейских странах. Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое в Европе встречается часто", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926688894.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
ЕС признает все СМИ, не работающие в мейнстриме, пропагандой, заявил Песков

Песков: Европа признает пропагандой все СМИ, освещающие события с разных сторон

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами пропаганды, это общая тенденция для Европы.
"Очевидно, что любые источники СМИ и материалы из интернета, которые не соответствуют критериям, не действуют в рамках мейнстрима информационного, пытаются освещать события с разных сторон, признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция в европейских странах. Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое в Европе встречается часто", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Знаковое интервью Путина вызвало фурор на Западе, заявил греческий политик
11 февраля, 13:53
 
РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала