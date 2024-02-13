https://ria.ru/20240213/smartfony-1926370465.html

Новые смартфоны realme C67 и Note 50 поступили в продажу в М.Видео

Новые смартфоны realme C67 и Note 50 поступили в продажу в М.Видео - РИА Новости, 13.02.2024

Новые смартфоны realme C67 и Note 50 поступили в продажу в М.Видео

Компания realme объявила о начале продаж в России нового смартфона C67, получившего усовершенствованную 108-мегапиксельную камеру с трехкратным внутрисенсорным... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:14

2024-02-13T13:14

2024-02-13T13:46

технологии

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м.видео

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realme

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Компания realme объявила о начале продаж в России нового смартфона C67, получившего усовершенствованную 108-мегапиксельную камеру с трехкратным внутрисенсорным зумом, оптимизированный процессор Snapdragon, стереодинамики и ряд других возможностей, ранее доступные только в более дорогих категориях, сообщает пресс-служба производителя."На сегодняшний день продажи устройств серии realme С в мире превышают 100 миллионов, из которых 6,3 миллиона — в России, и поступившая на рынок новинка призвана вывести популярную серию на новый уровень", — говорится в релизе компании.Камера — лидер сегментаГлавной особенностью realme C67 стала 108 Мп камера, которой впервые оснастили смартфоны realme данного ценового сегмента. Фотографии получаются более красочными и четкими по сравнению со снимками камеры 50 Мп, используемой в большинстве устройств сегмента. Улучшенное качество также обеспечивает внутрисенсорный зум, который не интерполирует изображение, а использует 12 миллионов пикселей в центре 108-мегапиксельной матрицы.Высокое качество съемки достигается и благодаря сенсору Samsung HM6 с технологией ISOCELL 2.0 и цветовыми фильтрами Nonacell Bayer RGB. С самым большим по размеру сенсором в сегменте realme C67 дает новые возможности для ночной съемки, увеличивая площадь светочувствительности на 132%. Это позволяет делать яркие и четкие фото даже в темное время суток.Мощный процессорНовый C67 также стал первым в серии realme C, получившим процессор Snapdragon от Qualcomm, считающийся самым мощным в отрасли. Чипсет Snapdragon 685 с тактовой частотой 2,8 гигагерца оптимизирован для максимально производительной работы, что гарантирует плавность и стабильность даже при запуске требовательных приложений. По сравнению с C55, в realme C67 на 15% увеличена производительность центрального процессора, и на 10% — графического. При этом в чипсете используется передовой 6-нанометровый техпроцесс, который обеспечивает низкое энергопотребление, тем самым продлевая время автономной работы смартфона.Удобнее для пользователяОриентируясь на молодых пользователей, производитель постарался добавить в новом смартфоне передовых технологий. Так, отличительным элементом интерфейса C67 стала мини-капсула 2.0, которая, помимо отслеживания заряда, пройденных шагов и объема трафика, может посылать уведомления о погоде и работать в качестве музыкального плеера: при воспроизведении музыки запускается анимация, позволяющая получить информацию о песне и доступ к управлению, отмечают в пресс-службе.Также новый realme С67 является одним из лидеров ценового сегмента по объему встроенной памяти (до 256 гигабайт) и динамической оперативной памяти (до 8+8 гигабайт). Кроме этого, в смартфоне (впервые для С-серии) используются стереодинамики, обеспечивающие эффект погружения и позволяющие вдвое увеличить громкость звука по сравнению с предыдущими моделями.Одновременно создатели аппарата, используя передовые технологии, смогли улучшить его дизайн. Так, толщина смартфона — всего 7,59 миллиметра, что является рекордом в данной категории. Также это первый смартфон в сегменте без пластиковой вставки между рамкой и экраном. Такое решение добавляет эффектности внешнему виду и усиливает защиту от пыли и брызг. При этом градиентное покрытие на задней панели смартфона создает эффект переливающихся цветов, а уникальная текстура отражает и преломляет свет. Также realme C67 оснащен плавным экраном с максимальной для своего сегмента яркостью — 950 нит, благодаря чему изображение хорошо различимо даже под прямыми лучами солнца, говорится в сообщении.Note 50 — самый доступный из RealmeОдновременно китайская компания объявила о начале продаж в России нового смартфона начальной ценовой категории — Note 50, который станет самым доступным из семейства realme."Смартфон Note 50 — это первое устройство в совершенно новой линейке Note, подтверждающее, что цена начального уровня не означает качество начального уровня. Следуя новой продуктовой стратегии бренда, realme Note 50 охватит сегмент до 6 тысяч рублей, однако удивит пользователей рядом выдающихся характеристик", — отмечается в пресс-релизе компании.Главными отличительными чертами realme Note 50 являются надежность и долговечность, подтвержденные более чем тремя сотнями тестов. Защита от влаги и пыли класса IP54 позволяет не думать о брызгах, а прочное стекло экрана и алюминиевая рамка обеспечат лучшую в сегменте защиту от падений. В свою очередь, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-час с универсальным разъемом Type-C сохраняет свыше 80% емкости после 1200 зарядных циклов — то есть, он будет полноценно работать более трех лет при одной зарядке в день, поясняется в сообщении.Смартфон realme Note 50 снабжен восьмиядерным процессором UNISOC T612, дающим максимально высокую производительность среди начального ценового сегмента. Смартфон имеет 8 гигабайт динамической оперативной памяти, а также встроенный накопитель объемом до 128 гигабайт и возможностью расширения до 2 терабайт. Также специально для Note 50 разработана инновационная мини-капсула с возможностью отслеживать использование мобильного интернета, состояние заряда и пройденные пользователем шаги, говорится в релизе.Купить в россииПриобрести realme C67 в России можно в двух цветовых решениях — "Зеленый оазис" и "Черный камень". Смартфон доступен в магазинах М.Видео по цене от 15 999 рублей за версию 6+128 гигабайт и от 17 999 рублей за версию 8+256 гигабайт.В свою очередь, Note 50 можно купить в цветах "Небесный голубой" и "Полуночный черный" по цене от 5 999 рублей за комплектацию 3+64 гигабайт и от 7 999 рублей — за 4+128 гигабайт.Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid:4CQwVszH9pWvorXWhRVООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3. ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, м.видео, смартфоны, гаджеты, realme