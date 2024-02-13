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Рок-группа "Слот" отменила концерты сразу в трех городах России - РИА Новости, 13.02.2024
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Шоубиз
 
18:02 13.02.2024 (обновлено: 18:08 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/slot-1927145239.html
Рок-группа "Слот" отменила концерты сразу в трех городах России
Рок-группа "Слот" отменила концерты сразу в трех городах России - РИА Новости, 13.02.2024
Рок-группа "Слот" отменила концерты сразу в трех городах России
Участники рок-группы "Слот" сообщили в своем аккаунте "ВКонтакте" об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти, которые должны были состояться в феврале. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:02
2024-02-13T18:08
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Участники рок-группы "Слот" сообщили в своем аккаунте "ВКонтакте" об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти, которые должны были состояться в феврале. "К сожалению, мы вынуждены сообщить, наши концерты 15 февраля в Тамбове, 17-го в Пензе и 18-го в Тольятти отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора", — говорится в публикации.Музыканты добавили, что денежные средства за проданные билеты вернут зрителям в ближайшее время. В комментариях под постом пользователи предположили, что рокеры попали в "стоп-лист" исполнителей, выступления которых не рекомендуется проводить в России. Ранее в СМИ появилась информация о "черном списке" артистов. В него, как отмечалось, якобы попали участники "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, группа "Слот" и другие исполнители. Сами музыканты эти сведения не комментируют и не подтверждают. В 2017 году гитарист группы Сергей Боголюбский и солистка Дарья "Нуки" Ставрович попали в базу украинского сайта "Миротворец" за нарушение "территориальной целостности Украины". После присоединения Крыма к России группа "Слот" не раз выступала на полуострове.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, тамбов, пенза, анастасия ивлеева, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия, Тамбов, Пенза, Анастасия Ивлеева, слухи
Рок-группа "Слот" отменила концерты сразу в трех городах России

Рок-группа "Слот" сообщила об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Слот" Дарья Ставрович
Солистка группы Слот Дарья Ставрович - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Участники рок-группы "Слот" сообщили в своем аккаунте "ВКонтакте" об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти, которые должны были состояться в феврале.
«
"К сожалению, мы вынуждены сообщить, наши концерты 15 февраля в Тамбове, 17-го в Пензе и 18-го в Тольятти отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора", — говорится в публикации.
Музыканты добавили, что денежные средства за проданные билеты вернут зрителям в ближайшее время.

В комментариях под постом пользователи предположили, что рокеры попали в "стоп-лист" исполнителей, выступления которых не рекомендуется проводить в России.

Ранее в СМИ появилась информация о "черном списке" артистов. В него, как отмечалось, якобы попали участники "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, группа "Слот" и другие исполнители.

Сами музыканты эти сведения не комментируют и не подтверждают.

В 2017 году гитарист группы Сергей Боголюбский и солистка Дарья "Нуки" Ставрович попали в базу украинского сайта "Миротворец" за нарушение "территориальной целостности Украины". После присоединения Крыма к России группа "Слот" не раз выступала на полуострове.
Лолита - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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