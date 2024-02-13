https://ria.ru/20240213/skelet-1927135503.html

В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека

В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека - РИА Новости, 13.02.2024

В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека

Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:06

2024-02-13T17:06

2024-02-13T17:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Басманная межрайонная прокуратура контролирует установлении всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20230420/skelet-1866565647.html

москва

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва