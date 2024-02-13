https://ria.ru/20240213/skelet-1927135503.html
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека - РИА Новости, 13.02.2024
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека
Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:06
2024-02-13T17:06
2024-02-13T17:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Басманная межрайонная прокуратура контролирует установлении всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20230420/skelet-1866565647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека
В центре Москвы во время ремонта квартиры нашли фрагменты скелета человека
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Басманная межрайонная прокуратура контролирует установлении всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет