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В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека - РИА Новости, 13.02.2024
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17:06 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/skelet-1927135503.html
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека - РИА Новости, 13.02.2024
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека
Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:06
2024-02-13T17:06
происшествия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Басманная межрайонная прокуратура контролирует установлении всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве при ремонте квартиры нашли скелет человека

В центре Москвы во время ремонта квартиры нашли фрагменты скелета человека

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Останки человеческого скелета обнаружили во время ремонта в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Басманная межрайонная прокуратура контролирует установлении всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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