https://ria.ru/20240213/sholts-1927052829.html

Во Франции призвали к ликвидации НАТО после слов Шольца о войне

Во Франции призвали к ликвидации НАТО после слов Шольца о войне - РИА Новости, 13.02.2024

Во Франции призвали к ликвидации НАТО после слов Шольца о войне

Канцлер Германии Олаф Шольц своей политикой пытается втянуть все европейские страны в военный конфликт, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:07

2024-02-13T13:07

2024-02-13T13:07

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владимир путин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц своей политикой пытается втянуть все европейские страны в военный конфликт, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Абсолютно сумасшедший! Канцлер Германии Шольц только что сделал заявления беспрецедентно серьезного характера, направленные на то, чтобы втянуть весь европейский континент в настоящую мировую войну! Он призывает "Европу перейти на полномасштабную военную экономику"! "Мы больше не живем в мирное время!" —возмутился он высказываниями канцлера ФРГ.Филиппо также подчеркнул важность ликвидации Североатлантического альянса и Евросоюза, поскольку их члены постоянно продвигают военную повестку."Необходимо срочно избавиться от ЕС и НАТО", — заключил политик.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html

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в мире, германия, москва, франция, олаф шольц, флориан филиппо, владимир путин, нато, евросоюз