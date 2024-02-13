https://ria.ru/20240213/shkolniki-1926978629.html

Омбудсмен рассказала о школьниках, напавших на участника СВО в Уссурийске

Омбудсмен рассказала о школьниках, напавших на участника СВО в Уссурийске - РИА Новости, 13.02.2024

Омбудсмен рассказала о школьниках, напавших на участника СВО в Уссурийске

Школьники в Уссурийске Приморского края, которых подозревают в нападении на участника спецоперации, состоят на профилактическом учете, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T02:34

2024-02-13T02:34

2024-02-13T08:26

происшествия

уссурийск

россия

приморский край

ольга романова (омбудсмен)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Школьники в Уссурийске Приморского края, которых подозревают в нападении на участника спецоперации, состоят на профилактическом учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.СК сообщил 12 февраля, что в Уссурийске задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. По данным следователей, они снимали происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщили о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики."Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже. Будем разбираться, пока проводится проверка", — сказала Романова.По словам омбудсмена, вопросы есть не только к воспитательной работе в школе, но и к другим органам системы профилактики."Практически все из этой "четверки" старшеклассников — ребята из семей, где есть конфликтные ситуации, где воспитанием занимаются только мамы, им явно нужно было уделить больше внимания до случившегося инцидента. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, наша служба тоже работает", — отметила Романова.Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подозреваемые - ученики девятого класса.

https://ria.ru/20240212/delo-1926906578.html

https://ria.ru/20240212/prigovor-1926890639.html

уссурийск

россия

приморский край

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происшествия, уссурийск, россия, приморский край, ольга романова (омбудсмен), следственный комитет россии (ск рф)