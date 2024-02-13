https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927162709.html
Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений
Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений - РИА Новости, 13.02.2024
Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений
Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова проверят на предмет совершения преступлений в налоговой сфере, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:38
2024-02-13T18:38
2024-02-13T18:38
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москва
белоруссия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова проверят на предмет совершения преступлений в налоговой сфере, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста. "В ходе производства по делу у Шабутдинова были обнаружены банковские карты Беларуси, ОАЭ и Казахстана. Из показаний Шабутдинова следует, что им приобретались дорогостоящие объекты недвижимого имущества за пределами России. Из этого органы предварительного следствия делают вывод о наличии у Шабутдинова значительных финансовых ресурсов. Одновременно с этим проверяется информация о причастности Шабутдинова к совершению аналогичных преступлений (мошенничества) в отношении большого круга лиц, а также иных преступлений, в том числе связанных с нарушением налогового законодательства РФ", - сказал следователь. Также в суде стало известно в возбуждении еще семи уголовных дел в отношении Шабутдинова. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240130/poterpevshie-1924377190.html
https://ria.ru/20240212/shabutdinov-1926792240.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва, белоруссия, аяз шабутдинов
Происшествия, Россия, Москва, Белоруссия, Аяз Шабутдинов
Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений
Блогера и бизнес-тренера Шабутдинова проверят на преступления в налоговой сфере
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова проверят на предмет совершения преступлений в налоговой сфере, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста.
«
"В ходе производства по делу у Шабутдинова были обнаружены банковские карты Беларуси
, ОАЭ
и Казахстана
. Из показаний Шабутдинова следует, что им приобретались дорогостоящие объекты недвижимого имущества за пределами России
. Из этого органы предварительного следствия делают вывод о наличии у Шабутдинова значительных финансовых ресурсов. Одновременно с этим проверяется информация о причастности Шабутдинова к совершению аналогичных преступлений (мошенничества) в отношении большого круга лиц, а также иных преступлений, в том числе связанных с нарушением налогового законодательства РФ", - сказал следователь.
Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50
Также в суде стало известно в возбуждении еще семи уголовных дел в отношении Шабутдинова.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову