https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927162709.html

Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений

Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений - РИА Новости, 13.02.2024

Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений

Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова проверят на предмет совершения преступлений в налоговой сфере, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:38

2024-02-13T18:38

2024-02-13T18:38

происшествия

россия

москва

белоруссия

аяз шабутдинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907467049_0:360:959:899_1920x0_80_0_0_dc5e4648364c9123b7ddec9ecbe59090.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова проверят на предмет совершения преступлений в налоговой сфере, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста. "В ходе производства по делу у Шабутдинова были обнаружены банковские карты Беларуси, ОАЭ и Казахстана. Из показаний Шабутдинова следует, что им приобретались дорогостоящие объекты недвижимого имущества за пределами России. Из этого органы предварительного следствия делают вывод о наличии у Шабутдинова значительных финансовых ресурсов. Одновременно с этим проверяется информация о причастности Шабутдинова к совершению аналогичных преступлений (мошенничества) в отношении большого круга лиц, а также иных преступлений, в том числе связанных с нарушением налогового законодательства РФ", - сказал следователь. Также в суде стало известно в возбуждении еще семи уголовных дел в отношении Шабутдинова. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240130/poterpevshie-1924377190.html

https://ria.ru/20240212/shabutdinov-1926792240.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, белоруссия, аяз шабутдинов