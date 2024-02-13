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В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса - РИА Новости, 13.02.2024
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11:36 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/servis-1927024194.html
В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса
В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса - РИА Новости, 13.02.2024
В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса
Правительство РФ запускает в режиме эксперимента комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн", сообщается в пресс-релизе кабмина. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:36
2024-02-13T11:36
россия
экономика
дмитрий григоренко
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ запускает в режиме эксперимента комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн", сообщается в пресс-релизе кабмина. Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится с 1 марта 2024 до 1 марта 2025 года. В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Сервис позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий, отмечается в пресс-релизе. "Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько "кликов", – отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Эксперимент проводится при участии Минфина РФ, Банка России, Росфинмониторинга и оператора Единой биометрической системы - АО "Центр биометрических технологий". Координатором выступает ФНС России. Согласно постановлению, ведомство обеспечит мониторинг результатов эксперимента и представит в правительство доклад с предложениями о развитии сервиса.
https://ria.ru/20240212/gospodderzhka-1926832218.html
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россия, экономика, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Экономика, Дмитрий Григоренко, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса

Правительство РФ запускает комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса

© iStock.com / Image SourceДипломатические работники
Дипломатические работники - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© iStock.com / Image Source
Дипломатические работники. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ запускает в режиме эксперимента комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн", сообщается в пресс-релизе кабмина.
Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится с 1 марта 2024 до 1 марта 2025 года. В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.
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Сервис позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий, отмечается в пресс-релизе.
"Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько "кликов", – отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Эксперимент проводится при участии Минфина РФ, Банка России, Росфинмониторинга и оператора Единой биометрической системы - АО "Центр биометрических технологий".
Координатором выступает ФНС России. Согласно постановлению, ведомство обеспечит мониторинг результатов эксперимента и представит в правительство доклад с предложениями о развитии сервиса.
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