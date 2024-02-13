https://ria.ru/20240213/servis-1927024194.html

В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса

В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса - РИА Новости, 13.02.2024

В России запустят комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса

Правительство РФ запускает в режиме эксперимента комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн", сообщается в пресс-релизе кабмина. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:36

2024-02-13T11:36

2024-02-13T11:36

россия

экономика

дмитрий григоренко

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ запускает в режиме эксперимента комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн", сообщается в пресс-релизе кабмина. Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится с 1 марта 2024 до 1 марта 2025 года. В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Сервис позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий, отмечается в пресс-релизе. "Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько "кликов", – отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Эксперимент проводится при участии Минфина РФ, Банка России, Росфинмониторинга и оператора Единой биометрической системы - АО "Центр биометрических технологий". Координатором выступает ФНС России. Согласно постановлению, ведомство обеспечит мониторинг результатов эксперимента и представит в правительство доклад с предложениями о развитии сервиса.

https://ria.ru/20240212/gospodderzhka-1926832218.html

https://ria.ru/20240212/moskva-1926794782.html

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россия, экономика, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)