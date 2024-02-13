https://ria.ru/20240213/senegal-1927116015.html

Посольство России оценило обстановку в Сенегале после переноса выборов

Посольство России оценило обстановку в Сенегале после переноса выборов - РИА Новости, 13.02.2024

Посольство России оценило обстановку в Сенегале после переноса выборов

Обстановка в Сенегале в связи с переносом выборов стабильная, российская дипмиссия находится в тесном контакте с властями страны, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:16

2024-02-13T16:16

2024-02-13T16:30

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обстановка в Сенегале в связи с переносом выборов стабильная, российская дипмиссия находится в тесном контакте с властями страны, заявили РИА Новости в посольстве России в Сенегале.Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. В среду американский госдеп заявил, что не может считать перенос выборов в Сенегале законным."В настоящее время обстановка в Сенегале стабильная. Посольство находится в тесном контакте с представителями местных властей и правоохранительных органов", - сказали в посольстве.Там добавили, что сейчас посольство работает в штатном режиме."Охрана диппредставительства осуществляется с учетом текущей обстановки в Дакаре. Основания для эвакуации сотрудников посольства и членов их семей на данном этапе не просматриваются", - отметили в дипмиссии."В настоящее время в Сенегале находятся российские граждане, постоянно проживающие в стране, а также временно находящиеся на территории республики соотечественники. Посольство поддерживает контакты с указанными категориями российских граждан", - добавили в посольстве.Там отметили, что для их сведения публикуется информация в социальных сетях и на официальном сайте дипмиссии."По состоянию на 13 февраля 2024 года никто из соотечественников не обращался в посольство за помощью. Данных о возможном наличии граждан России среди пострадавших в ходе беспорядков в посольство не поступало", - заключили в дипмиссии.В понедельник службы правопорядка Сенегала разогнали митинг перед зданием парламента с применением слезоточивого газа. Митинг был созван оппозицией в знак протеста против переноса президентских выборов в стране. С вечера воскресенья министерство связи Сенегала приостановило работу мобильного интернета, ссылаясь на "размещенные в социальных сетях сообщения, разжигающие ненависть". В столице страны Дакаре был введен всеобщий запрет на использование гражданами мотоциклов с 18.00, за исключением военнослужащих, представителей сил правопорядка и медицинских работников.

https://ria.ru/20240213/senegal-1927055338.html

https://ria.ru/20240213/afrika-1926976274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сенегал, дакар (город)