https://ria.ru/20240213/selidovo-1927097397.html
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово - РИА Новости, 13.02.2024
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово
Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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донецкая народная республика
александр сырский
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", — говорится в публикации.Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.Владимир Путин 31 января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.Восьмого февраля Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ. Западные СМИ подчеркивали, что Сырского в войсках не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, александр сырский, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово
Симоньян: Сырский запретил разглашать любую информацию о потерях ВСУ в Селидово