https://ria.ru/20240213/selidovo-1927097397.html

Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово

Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово - РИА Новости, 13.02.2024

Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово

Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:08

2024-02-13T15:08

2024-02-13T15:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

александр сырский

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", — говорится в публикации.Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.Владимир Путин 31 января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.Восьмого февраля Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ. Западные СМИ подчеркивали, что Сырского в войсках не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, александр сырский, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр