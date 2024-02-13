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Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 13.02.2024 (обновлено: 15:41 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/selidovo-1927097397.html
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово - РИА Новости, 13.02.2024
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово
Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
александр сырский
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. &quot;С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек&quot;, — говорится в публикации.Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.Владимир Путин 31 января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.Восьмого февраля Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ. Западные СМИ подчеркивали, что Сырского в войсках не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, александр сырский, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово

Симоньян: Сырский запретил разглашать любую информацию о потерях ВСУ в Селидово

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
«

"С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", — говорится в публикации.

Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.
Владимир Путин 31 января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
Восьмого февраля Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ. Западные СМИ подчеркивали, что Сырского в войсках не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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