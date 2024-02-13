https://ria.ru/20240213/rukovodstvo-1927086133.html

Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде

Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2024

Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила во вторник, что новое руководство ВСУ... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:35

2024-02-13T14:35

2024-02-13T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

александр сырский

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила во вторник, что новое руководство ВСУ начало оценку эффективности деятельности подразделений и штабов. "ВСУ начали функциональный обзор: генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*.Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр