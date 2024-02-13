Рейтинг@Mail.ru
Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 13.02.2024 (обновлено: 14:41 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rukovodstvo-1927086133.html
Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде
Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2024
Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила во вторник, что новое руководство ВСУ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:35
2024-02-13T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр сырский
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила во вторник, что новое руководство ВСУ начало оценку эффективности деятельности подразделений и штабов. &quot;ВСУ начали функциональный обзор: генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации&quot;, - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*.Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде

Депутат Рады: новое командование ВСУ начало оценку эффективности подразделений

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила во вторник, что новое руководство ВСУ начало оценку эффективности деятельности подразделений и штабов.
«

"ВСУ начали функциональный обзор: генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*.

Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
"Причина для переживаний". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала