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Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде
Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2024
Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила во вторник, что новое руководство ВСУ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:35
2024-02-13T14:35
2024-02-13T14:41
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила во вторник, что новое руководство ВСУ начало оценку эффективности деятельности подразделений и штабов. "ВСУ начали функциональный обзор: генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*.Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Новое командование приступило к проверкам в ВСУ, заявили в Раде
Депутат Рады: новое командование ВСУ начало оценку эффективности подразделений