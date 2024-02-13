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В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины - РИА Новости, 13.02.2024
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15:13 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927098244.html
В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины
В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины - РИА Новости, 13.02.2024
В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины
МВД России объявило в розыск бывших и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу и командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, а также главу фонда... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:13
2024-02-13T15:13
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украина
андрей дещица
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу и командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, а также главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля, следует из базы розыска МВД России. "Андрей Богданович Дещица, Игорь Иванович Танцюра. Виталий Станиславович Коваль. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой они привлекаются к ответственности и объявлены в розыск, не уточняется. Летом 2023 года СК РФ заочно предъявил обвинения Танцюре и Дещице. Последний участвовал в принятии преступного решения о проведении "так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", в результате в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка. Танцюра в октябре 2023 года указом Владимира Зеленского был уволен со своей должности, которую занимал с 15 мая 2022 года.
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россия, украина, андрей дещица, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Украина, Андрей Дещица, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины

МВД России объявило в розыск главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу и командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, а также главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля, следует из базы розыска МВД России.
«
"Андрей Богданович Дещица, Игорь Иванович Танцюра. Виталий Станиславович Коваль. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой они привлекаются к ответственности и объявлены в розыск, не уточняется.
Летом 2023 года СК РФ заочно предъявил обвинения Танцюре и Дещице. Последний участвовал в принятии преступного решения о проведении "так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", в результате в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
Танцюра в октябре 2023 года указом Владимира Зеленского был уволен со своей должности, которую занимал с 15 мая 2022 года.
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