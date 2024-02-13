https://ria.ru/20240213/rozysk-1927098244.html

В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины

В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины - РИА Новости, 13.02.2024

В России объявили в розыск главу фонда госимущества Украины

МВД России объявило в розыск бывших и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу и командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, а также главу фонда... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:13

2024-02-13T15:13

2024-02-13T15:13

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андрей дещица

владимир зеленский

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу и командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, а также главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля, следует из базы розыска МВД России. "Андрей Богданович Дещица, Игорь Иванович Танцюра. Виталий Станиславович Коваль. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой они привлекаются к ответственности и объявлены в розыск, не уточняется. Летом 2023 года СК РФ заочно предъявил обвинения Танцюре и Дещице. Последний участвовал в принятии преступного решения о проведении "так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", в результате в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка. Танцюра в октябре 2023 года указом Владимира Зеленского был уволен со своей должности, которую занимал с 15 мая 2022 года.

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Варвара Скокшина

россия, украина, андрей дещица, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире