Рейтинг@Mail.ru
В России объявили в розыск стримера Mellstroy - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 13.02.2024 (обновлено: 15:05 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927093155.html
В России объявили в розыск стримера Mellstroy
В России объявили в розыск стримера Mellstroy - РИА Новости, 13.02.2024
В России объявили в розыск стримера Mellstroy
Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:56
2024-02-13T15:05
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
александр морозов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736298082_0:4:375:215_1920x0_80_0_0_ad36be52d4984ad420876e3fc91aaea0.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России."Андрей Александрович Бурим (настоящее имя стримера), 15.12.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.У Бурима не впервые проблемы с законом: в июле 2021 года суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ после того как он в прямом эфире из апартаментов в "Москве-сити" ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.В январе же текущего года руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов подал иск к скандальному блогеру на 10 миллионов рублей за нецензурную лексику в его стримах и интервью.
https://ria.ru/20220606/dtp-1793339214.html
https://ria.ru/20230614/krid-1878120546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736298082_24:0:375:263_1920x0_80_0_0_e5e90782cb73c50d71f8d5f8f2dcd0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, александр морозов
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Александр Морозов
В России объявили в розыск стримера Mellstroy

МВД России объявило в розыск стримера Mellstroy, осужденного за избиение девушки

© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда | Перейти в медиабанкБлогер Андрей Бурим (Mellstroy)
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в медиабанк
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
«
"Андрей Александрович Бурим (настоящее имя стримера), 15.12.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП
6 июня 2022, 00:00
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
У Бурима не впервые проблемы с законом: в июле 2021 года суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ после того как он в прямом эфире из апартаментов в "Москве-сити" ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
В январе же текущего года руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов подал иск к скандальному блогеру на 10 миллионов рублей за нецензурную лексику в его стримах и интервью.
Съемки программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1
Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей
14 июня 2023, 18:16
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияАлександр Морозов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала