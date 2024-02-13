https://ria.ru/20240213/rozysk-1927093155.html
В России объявили в розыск стримера Mellstroy
В России объявили в розыск стримера Mellstroy - РИА Новости, 13.02.2024
В России объявили в розыск стримера Mellstroy
Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:56
2024-02-13T14:56
2024-02-13T15:05
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
александр морозов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России."Андрей Александрович Бурим (настоящее имя стримера), 15.12.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.У Бурима не впервые проблемы с законом: в июле 2021 года суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ после того как он в прямом эфире из апартаментов в "Москве-сити" ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.В январе же текущего года руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов подал иск к скандальному блогеру на 10 миллионов рублей за нецензурную лексику в его стримах и интервью.
https://ria.ru/20220606/dtp-1793339214.html
https://ria.ru/20230614/krid-1878120546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, александр морозов
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Александр Морозов
В России объявили в розыск стримера Mellstroy
МВД России объявило в розыск стримера Mellstroy, осужденного за избиение девушки
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
«
"Андрей Александрович Бурим (настоящее имя стримера), 15.12.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
У Бурима не впервые проблемы с законом: в июле 2021 года суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ после того как он в прямом эфире из апартаментов в "Москве-сити" ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
В январе же текущего года руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов
подал иск к скандальному блогеру на 10 миллионов рублей за нецензурную лексику в его стримах и интервью.
Егор Крид попал в "черный список" блогеров-нарушителей