https://ria.ru/20240213/rozysk-1927093155.html

В России объявили в розыск стримера Mellstroy

В России объявили в розыск стримера Mellstroy - РИА Новости, 13.02.2024

В России объявили в розыск стримера Mellstroy

Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:56

2024-02-13T14:56

2024-02-13T15:05

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

александр морозов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Скандально известный блогер Mellstroy объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России."Андрей Александрович Бурим (настоящее имя стримера), 15.12.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.У Бурима не впервые проблемы с законом: в июле 2021 года суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ после того как он в прямом эфире из апартаментов в "Москве-сити" ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.В январе же текущего года руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александр Морозов подал иск к скандальному блогеру на 10 миллионов рублей за нецензурную лексику в его стримах и интервью.

https://ria.ru/20220606/dtp-1793339214.html

https://ria.ru/20230614/krid-1878120546.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, александр морозов