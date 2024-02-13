https://ria.ru/20240213/rozy-1927200070.html
В России попросил ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов
В России попросил ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов - РИА Новости, 13.02.2024
В России попросил ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов
Россельхознадзор попросил компетентные органы стран ЕС усилить контроль за поставляемыми в Россию розами из Эквадора и Нидерландов из-за многочисленных... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:19
2024-02-13T22:19
2024-02-13T22:19
россия
эквадор
нидерланды
евросоюз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россельхознадзор попросил компетентные органы стран ЕС усилить контроль за поставляемыми в Россию розами из Эквадора и Нидерландов из-за многочисленных нарушений, связанных с их поставками, сообщается в ведомстве. "Россельхознадзор обратился к компетентным органам стран Евросоюза с просьбой усилить контроль за отгружаемыми в Россию розами эквадорского и нидерландского происхождения в связи с выявлением многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках цветов", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято с целью предотвращения заноса и распространения карантинных объектов с зараженными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений. Ведомство уточняет, что за первые месяцы текущего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских государств, приняли системный характер. Ранее служба уже направляла в указанные органы обращение с просьбой провести официальное расследование и принять срочные фитосанитарные меры по всем выявленным случаям нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках срезанных цветов в Россию, однако, как отмечается, на уведомления Россельхознадзора компетентные ведомства стран Европы не реагируют, а нарушения российских и международных фитосанитарных требований продолжаются. Уточняется, что зараженные цветы представляют серьезную опасность для развивающихся в России тепличных комплексов, так как карантинные объекты, ввозимые с эквадорскими и нидерландскими розами, являются основными переносчиками ряда наиболее вредоносных вирусов для томата, перца, салата, арахиса и целого ряда цветочных растений.
https://ria.ru/20231130/mordoviya-1912908117.html
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россия, эквадор, нидерланды, евросоюз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Эквадор, Нидерланды, Евросоюз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В России попросил ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов
В России попросил ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россельхознадзор попросил компетентные органы стран ЕС усилить контроль за поставляемыми в Россию розами из Эквадора и Нидерландов из-за многочисленных нарушений, связанных с их поставками, сообщается в ведомстве.
«
"Россельхознадзор обратился к компетентным органам стран Евросоюза с просьбой усилить контроль за отгружаемыми в Россию розами эквадорского и нидерландского происхождения в связи с выявлением многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках цветов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение принято с целью предотвращения заноса и распространения карантинных объектов с зараженными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений.
Ведомство уточняет, что за первые месяцы текущего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских государств, приняли системный характер.
Ранее служба уже направляла в указанные органы обращение с просьбой провести официальное расследование и принять срочные фитосанитарные меры по всем выявленным случаям нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках срезанных цветов в Россию, однако, как отмечается, на уведомления Россельхознадзора компетентные ведомства стран Европы
не реагируют, а нарушения российских и международных фитосанитарных требований продолжаются.
Уточняется, что зараженные цветы представляют серьезную опасность для развивающихся в России тепличных комплексов, так как карантинные объекты, ввозимые с эквадорскими и нидерландскими розами, являются основными переносчиками ряда наиболее вредоносных вирусов для томата, перца, салата, арахиса и целого ряда цветочных растений.
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