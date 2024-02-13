https://ria.ru/20240213/rossiya-1927114559.html
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:09
2024-02-13T16:09
2024-02-13T16:10
россия
перу
игорь романченко (посол рф в перу )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95077/76/950777603_129:0:2173:1150_1920x0_80_0_0_239553b5e199e4637fce8ac2b5598d54.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "С самого начала наши связи были основаны на взаимной симпатии и притяжении двух народов, интересе к практическому сотрудничеству, к культуре друг друга, не зависели от конъюнктуры, идеологии, международных и внутренних пертурбаций. Так и сегодня наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнёрства, прошедшие проверку временем. Именно на такой созидательной почве готовы и дальше выстраивать разноплановое сотрудничество по всему комплексу двусторонних отношений с Перу", - сказал посол. Он отметил, что колоссальный импульс углублению дружественных контактов между гражданами обеих стран придало проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, который посетили 43 тысячи перуанцев. Во время пандемии коронавируса Россия была одной из стран, откликнувшихся на просьбу Перу о помощи, направив гуманитарный груз. Регулярный характер имеют контакты в сфере культуры: например, выступление Хора Турецкого, симфонические концерты, гастроли российских балетов собирают тысячи зрителей. "Развивается традиционно активное сотрудничество в сфере образования: как по линии стипендий правительства России, так и межвузовских связей. Укрепляется межпарламентский диалог: в сентябре прошлого года солидная группа перуанских конгрессменов (10% состава парламента) приняла участие в парламентском форуме "Россия-Латинская Америка", - сказал Романченко.
https://ria.ru/20240213/mi-1927095931.html
россия
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95077/76/950777603_384:0:1917:1150_1920x0_80_0_0_fcfc2c297123c5112b34db6e1a183ece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, перу, игорь романченко (посол рф в перу )
Россия, Перу, Игорь Романченко (посол РФ в Перу )
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол
Романченко: Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие во всех сферах
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко.
"С самого начала наши связи были основаны на взаимной симпатии и притяжении двух народов, интересе к практическому сотрудничеству, к культуре друг друга, не зависели от конъюнктуры, идеологии, международных и внутренних пертурбаций. Так и сегодня наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнёрства, прошедшие проверку временем. Именно на такой созидательной почве готовы и дальше выстраивать разноплановое сотрудничество по всему комплексу двусторонних отношений с Перу", - сказал посол.
Он отметил, что колоссальный импульс углублению дружественных контактов между гражданами обеих стран придало проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, который посетили 43 тысячи перуанцев. Во время пандемии коронавируса Россия была одной из стран, откликнувшихся на просьбу Перу о помощи, направив гуманитарный груз. Регулярный характер имеют контакты в сфере культуры: например, выступление Хора Турецкого, симфонические концерты, гастроли российских балетов собирают тысячи зрителей.
"Развивается традиционно активное сотрудничество в сфере образования: как по линии стипендий правительства России, так и межвузовских связей. Укрепляется межпарламентский диалог: в сентябре прошлого года солидная группа перуанских конгрессменов (10% состава парламента) приняла участие в парламентском форуме "Россия-Латинская Америка", - сказал Романченко.
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу