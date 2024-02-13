https://ria.ru/20240213/rossiya-1927114559.html

Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол

Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024

Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол

Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:09

2024-02-13T16:09

2024-02-13T16:10

россия

перу

игорь романченко (посол рф в перу )

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "С самого начала наши связи были основаны на взаимной симпатии и притяжении двух народов, интересе к практическому сотрудничеству, к культуре друг друга, не зависели от конъюнктуры, идеологии, международных и внутренних пертурбаций. Так и сегодня наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнёрства, прошедшие проверку временем. Именно на такой созидательной почве готовы и дальше выстраивать разноплановое сотрудничество по всему комплексу двусторонних отношений с Перу", - сказал посол. Он отметил, что колоссальный импульс углублению дружественных контактов между гражданами обеих стран придало проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, который посетили 43 тысячи перуанцев. Во время пандемии коронавируса Россия была одной из стран, откликнувшихся на просьбу Перу о помощи, направив гуманитарный груз. Регулярный характер имеют контакты в сфере культуры: например, выступление Хора Турецкого, симфонические концерты, гастроли российских балетов собирают тысячи зрителей. "Развивается традиционно активное сотрудничество в сфере образования: как по линии стипендий правительства России, так и межвузовских связей. Укрепляется межпарламентский диалог: в сентябре прошлого года солидная группа перуанских конгрессменов (10% состава парламента) приняла участие в парламентском форуме "Россия-Латинская Америка", - сказал Романченко.

https://ria.ru/20240213/mi-1927095931.html

россия

перу

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россия, перу, игорь романченко (посол рф в перу )