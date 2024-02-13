Рейтинг@Mail.ru
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 13.02.2024 (обновлено: 16:10 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rossiya-1927114559.html
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:09
2024-02-13T16:10
россия
перу
игорь романченко (посол рф в перу )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95077/76/950777603_129:0:2173:1150_1920x0_80_0_0_239553b5e199e4637fce8ac2b5598d54.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "С самого начала наши связи были основаны на взаимной симпатии и притяжении двух народов, интересе к практическому сотрудничеству, к культуре друг друга, не зависели от конъюнктуры, идеологии, международных и внутренних пертурбаций. Так и сегодня наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнёрства, прошедшие проверку временем. Именно на такой созидательной почве готовы и дальше выстраивать разноплановое сотрудничество по всему комплексу двусторонних отношений с Перу", - сказал посол. Он отметил, что колоссальный импульс углублению дружественных контактов между гражданами обеих стран придало проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, который посетили 43 тысячи перуанцев. Во время пандемии коронавируса Россия была одной из стран, откликнувшихся на просьбу Перу о помощи, направив гуманитарный груз. Регулярный характер имеют контакты в сфере культуры: например, выступление Хора Турецкого, симфонические концерты, гастроли российских балетов собирают тысячи зрителей. "Развивается традиционно активное сотрудничество в сфере образования: как по линии стипендий правительства России, так и межвузовских связей. Укрепляется межпарламентский диалог: в сентябре прошлого года солидная группа перуанских конгрессменов (10% состава парламента) приняла участие в парламентском форуме "Россия-Латинская Америка", - сказал Романченко.
https://ria.ru/20240213/mi-1927095931.html
россия
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95077/76/950777603_384:0:1917:1150_1920x0_80_0_0_fcfc2c297123c5112b34db6e1a183ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, перу, игорь романченко (посол рф в перу )
Россия, Перу, Игорь Романченко (посол РФ в Перу )
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол

Романченко: Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие во всех сферах

© Fotolia / HuebiФлаг Перу
Флаг Перу - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Fotolia / Huebi
Флаг Перу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества, отношения стран не зависят от международных пертурбаций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко.
"С самого начала наши связи были основаны на взаимной симпатии и притяжении двух народов, интересе к практическому сотрудничеству, к культуре друг друга, не зависели от конъюнктуры, идеологии, международных и внутренних пертурбаций. Так и сегодня наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнёрства, прошедшие проверку временем. Именно на такой созидательной почве готовы и дальше выстраивать разноплановое сотрудничество по всему комплексу двусторонних отношений с Перу", - сказал посол.
Он отметил, что колоссальный импульс углублению дружественных контактов между гражданами обеих стран придало проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, который посетили 43 тысячи перуанцев. Во время пандемии коронавируса Россия была одной из стран, откликнувшихся на просьбу Перу о помощи, направив гуманитарный груз. Регулярный характер имеют контакты в сфере культуры: например, выступление Хора Турецкого, симфонические концерты, гастроли российских балетов собирают тысячи зрителей.
"Развивается традиционно активное сотрудничество в сфере образования: как по линии стипендий правительства России, так и межвузовских связей. Укрепляется межпарламентский диалог: в сентябре прошлого года солидная группа перуанских конгрессменов (10% состава парламента) приняла участие в парламентском форуме "Россия-Латинская Америка", - сказал Романченко.
Почтовая марка Перу с изображением российского вертолета Ми-171Ш - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу
Вчера, 15:04
 
РоссияПеруИгорь Романченко (посол РФ в Перу )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала