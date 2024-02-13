Рейтинг@Mail.ru
Роскачество рассказало, на что обратить внимание при выборе цветов - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/roskachestvo-1926986289.html
Роскачество рассказало, на что обратить внимание при выборе цветов
Роскачество рассказало, на что обратить внимание при выборе цветов - РИА Новости, 13.02.2024
Роскачество рассказало, на что обратить внимание при выборе цветов
Выбирая цветы, следует обращать внимание на отсутствие пыльцы на тычинках, а стебли должны быть упругие и без внешних повреждений, при этом срез должен быть... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:14
2024-02-13T06:14
общество
роскачество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856117576_0:240:3078:1971_1920x0_80_0_0_1d979325551f8dd61af832090774f22f.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выбирая цветы, следует обращать внимание на отсутствие пыльцы на тычинках, а стебли должны быть упругие и без внешних повреждений, при этом срез должен быть светлым и без постороннего запаха, рассказали РИА Новости в Роскачестве в преддверии Дня всех влюбленных. "При выборе цветов следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, лучше выбирать полураспустившиеся цветы с бутонами, так как они дольше сохраняют свежесть. Важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что больше такие цветы не распустятся. Также стоит проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он", - объяснили там. При этом стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Поскольку, если листья вялые, то это может указывать на повреждение стебля, что сокращает срок жизни цветка. Также стоит обратить внимание на срез стебля - он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. "Важно проверить наличие насекомых и болезней. Белый налёт на листьях или нарушение их целостности и формы - это плохой знак. Кроме того, если букет из полевых цветов, стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия насекомых... При выборе цветов, как правило, учитывается возраст женщины. Юной девушке больше к лицу цветы пастельных оттенков, а взрослой женщине - более тёмные и насыщенные", - добавили в организации. В Роскачестве также посоветовали избегать слишком ярких цветов при упаковке букета, чтобы не отвлекать внимание от содержимого - лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам. Также хорошо работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты.
https://ria.ru/20240206/neft-1925630295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856117576_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_f9eb05d1152957bf0a0db2f64907856e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
Роскачество рассказало, на что обратить внимание при выборе цветов

Роскачество: следует обращать внимание на отсутствие пыльцы на тычинках цветов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Продажа цветов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выбирая цветы, следует обращать внимание на отсутствие пыльцы на тычинках, а стебли должны быть упругие и без внешних повреждений, при этом срез должен быть светлым и без постороннего запаха, рассказали РИА Новости в Роскачестве в преддверии Дня всех влюбленных.
«
"При выборе цветов следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, лучше выбирать полураспустившиеся цветы с бутонами, так как они дольше сохраняют свежесть. Важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что больше такие цветы не распустятся. Также стоит проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он", - объяснили там.
При этом стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Поскольку, если листья вялые, то это может указывать на повреждение стебля, что сокращает срок жизни цветка. Также стоит обратить внимание на срез стебля - он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха.
"Важно проверить наличие насекомых и болезней. Белый налёт на листьях или нарушение их целостности и формы - это плохой знак. Кроме того, если букет из полевых цветов, стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия насекомых... При выборе цветов, как правило, учитывается возраст женщины. Юной девушке больше к лицу цветы пастельных оттенков, а взрослой женщине - более тёмные и насыщенные", - добавили в организации.
В Роскачестве также посоветовали избегать слишком ярких цветов при упаковке букета, чтобы не отвлекать внимание от содержимого - лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам. Также хорошо работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы из Кении, Эквадора, Колумбии
6 февраля, 11:25
 
ОбществоРоскачествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала