https://ria.ru/20240213/romanchenko-1927027981.html

Игорь Романченко: в Перу Россию считают движителем мировой культуры

Игорь Романченко: в Перу Россию считают движителем мировой культуры - РИА Новости, 13.02.2024

Игорь Романченко: в Перу Россию считают движителем мировой культуры

Первого февраля исполнилось 55 лет российско-перуанским отношениям на уровне посольств. Об успехах российского бизнеса в этой стране, о перспективах... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:00

2024-02-13T18:00

2024-02-13T18:00

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россия

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игорь романченко (посол рф в перу )

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Первого февраля исполнилось 55 лет российско-перуанским отношениям на уровне посольств. Об успехах российского бизнеса в этой стране, о перспективах сотрудничества стран на площадке АТЭС и по линии военно-технического сотрудничества, об интересе перуанцев к российской культуре и образованию, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. Беседовала Дарья Станиславец.— Первого февраля мы отмечали 55-летие российско-перуанских отношений на уровне посольств. Разрешите поздравить вас с этой датой. Как бы вы могли охарактеризовать текущие отношения России и Перу?— С самого начала наши связи были основаны на взаимной симпатии и притяжении двух народов, интересе к практическому сотрудничеству, к культуре друг друга, не зависели от конъюнктуры, идеологии, международных и внутренних пертурбаций. Так и сегодня наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнерства, прошедшие проверку временем. Именно на такой созидательной почве готовы и дальше выстраивать разноплановое сотрудничество по всему комплексу двусторонних отношений с Перу.На современном этапе колоссальный импульс углублению дружественных контактов между нашими гражданами придало проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, который посетили 43 тысячи граждан Перу. Во время пандемии коронавируса Россия была одной из стран, откликнувшихся на просьбу Перу о помощи, направив гуманитарный груз. Регулярный характер имеют контакты в сфере культуры: например, выступления "Хора Турецкого", симфонические концерты, гастроли российских балетов собирают тысячи зрителей.Развивается традиционно активное сотрудничество в сфере образования, как по линии стипендий правительства России, так и межвузовских связей. Укрепляется межпарламентский диалог: в сентябре прошлого года солидная группа перуанских конгрессменов (10% состава парламента) приняла участие в парламентском форуме "Россия-Латинская Америка".— Повлияли ли на отношения двух стран санкции Запада против России?— Перу не присоединилась к нелегитимным антироссийским санкциям. Однако из опасений попасть под вторичные санкции компаниям, участвующим в двусторонней торговле, пришлось искать новые маршруты, переориентироваться на третьи страны. В результате данные по реальному торговому обороту не отражаются в официальной статистике и их сложно отследить.По данным министерства внешней торговли и туризма Перу, в 2023 году товарооборот составил 329 миллионов долларов (понижение на 22,5%), экспорт из Перу в Россию – 79 миллионов долларов, импорт – 250 миллионов долларов. По данным торгового представительства России в Лиме, товарооборот составил 630 миллионов долларов (зафиксирован рост на 15%).В последнее время в Перу успешно осваивают рынок российские высокотехнологические компании: поставки фармацевтической и медицинской продукции ("Фотек"), организация городского проката электросамокатов и электровелосипедов ("Вуш"), российские технологии спутниковой разведки полезных ресурсов (перуано-российская компания "Алтын Терус"), агрегаторы такси (Yango, Maksim), высокоскоростной оптоволоконный интернет (Wow Tel) и другие. В 2023 году впервые были осуществлены довольно крупные поставки российской пшеницы. Россия является основным поставщиком удобрений для Перу: более 60% мочевины и 95% нитрата аммония. В целом, в структуре российского экспорта в Перу преобладают удобрения, химическая продукция, пшеница, бумага и картон, а импорта из Перу – фрукты и морепродукты.— В текущем году Перу является председателем в АТЭС. Совпадают ли позиции двух стран в рамках этой организации? В каких сферах отношения могут получить большее развитие?— Перу является председателем АТЭС уже в третий раз. Желаем перуанскому председательству высочайших успехов на этой ответственной вахте, с которой, уверены, перуанские коллеги, как и в 2008 и 2016 годах, успешно и примерно справятся.Поддерживаем представленную Лимой программу и ее приоритеты: развитие торгово-инвестиционного сотрудничества для инклюзивного роста, применение инноваций как стимула перехода к официальной и открытой экономике, а также обеспечение устойчивого экономического роста для долгосрочного развития. Готовы всемерно способствовать выполнению планов перуанского председательства. Готовы к сотрудничеству по линии финансовой сферы.Цели, обозначенные Перу, коррелируют с положениями новой концепции внешней политики России в части необходимости укрепить потенциал многостороннего регионального сотрудничества, укладываются в цели флагманского проекта российской внешней политики — Большого Евразийского партнерства — выстраивания общего континентального контура открытого и взаимосвязанного экономического пространства.— Россия и Перу исторически сотрудничают в авиационной сфере. Так, вертолеты марки "Ми" используются при решении широкого спектра задач — от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз. Заинтересована ли Перу в закупке новых вертолетов? Другой техники?— Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу. Насколько нам известно, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.— Пытались ли США убедить Перу передать российскую технику Украине? Если да, продолжаются ли эти попытки? Какова позиция страны по данному вопросу?— Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели.— Видите ли вы возможность и необходимость прихода платежной системы и карт "МИР" в Перу?— Полагаем, что это дело завтрашнего дня. На настоящий момент предпосылок для этого нет, объем турпотока незначителен.— Обсуждается ли возможность открытия прямых перелетов между РФ и Перу? Либо перелетов при посадке в соседних странах? Например, ранее говорилось о возможности полетов с остановкой в Доминикане.— Посольству о таких планах неизвестно, но с радостью бы их поддержали.— В марте этого года пройдут выборы президента России. Где, когда и как будет организовано голосование в Перу? Сколько российских граждан стоит на консульском учете?— Выборы будут организованы для российских избирателей, находящихся в Перу, в установленном порядке 17 марта. Для этих целей был образован избирательный участок №8254. Он находится по адресу: Республика Перу, город Лима, Сан-Исидро, проспект Салаверри, 3424. На консульском учете состоит 716 граждан.— Опасаетесь ли вы каких-либо действий со стороны антироссийски настроенных граждан? Какие меры планируете предпринять?— Таких граждан здесь немного. Ожидаем, что выборы пройдут в штатном режиме. Собираемся принять все меры безопасности, которые всегда принимаются в таких случаях, в том числе запросить дополнительный наряд полиции для усиления охраны посольства.— В ушедшем году в Перу прошел целый ряд российских культурных мероприятий. Как в Перу относятся к культуре России? Можно ли сказать, что попытки отмены российской культуры в Перу провалились? Какие культурные мероприятия запланированы на этот год?— Учитывая традиционный интерес перуанцев к русской культуре, российское посольство ежегодно проводит в стране более 30 культурно-просветительских мероприятий. Такая активная деятельность, а также исторический интерес к России и симпатии населения к россиянам, позволили закрепить здесь за нашей страной образ движителя мировой культуры и успешно противостоять попыткам Запада ее отменить. В этом году начали нашу программу с научной конференции, посвященной 55-летию двусторонних отношений на уровне посольств, которая успешно прошла 1 февраля в исследовательском институте имени Рауля Порраса Барренечеа с участием представителей МИД, Конгресса Перу, дипкорпуса, академического сообщества. Среди других планируемых мероприятий – открытие бюста Юрия Гагарина в нашем партнерском вузе Национальном инженерном университете по случаю 90-летия космонавта, научные и культурные мероприятия, приуроченные к председательству России в БРИКС, кинопоказы к 100-летию "Мосфильма", тематические выставки репродукций работ русских художников, юбилей со дня рождения которых отмечается в этом году и так далее.— Растет ли интерес перуанцев к русскому языку? К получению образования в России? В каких сферах? Планируется ли открытие российских образовательных центров в Перу или какие-либо мероприятия в данной сфере в текущем году?— Интерес перуанцев к русскому языку и получению образования в нашей стране всегда был высоким. На курсах русского языка в "Русском доме" в Лиме сейчас обучается около 100 слушателей ежемесячно.В СССР и России получили профессиональную подготовку более 10 тысяч перуанских юношей и девушек. Российское правительство выделяет потенциальным студентам соответствующие квоты, их динамика демонстрирует устойчивый рост (на 2024-2025 учебный год 70 стипендий). Активно развиваются связи университетов и научных центров Перу с российскими партнерами, осуществляются взаимные визиты ректоров вузов, активизировались академические обмены с участием студентов и преподавателей, перуанские исследователи участвуют в научных конференциях в России, а школьники и студенты — в российских олимпиадах. Возможно, открытие образовательных центров в Перу – это одно из перспективных направлений сотрудничества на будущее.

https://ria.ru/20231118/ates-1910215123.html

https://ria.ru/20230719/pamyat-1884972346.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, перу, игорь романченко (посол рф в перу )