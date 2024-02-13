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Байден дал Израилю "зеленый свет" на вторжение в Рафах, считают в Иране - РИА Новости, 13.02.2024
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17:14 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/rafakh-1927138389.html
Байден дал Израилю "зеленый свет" на вторжение в Рафах, считают в Иране
Байден дал Израилю "зеленый свет" на вторжение в Рафах, считают в Иране - РИА Новости, 13.02.2024
Байден дал Израилю "зеленый свет" на вторжение в Рафах, считают в Иране
Предостережения президента США Джо Байдена Израилю от вторжения в город Рафах, на юге Газы, не являются откровенными, их следуют воспринимать как "зеленый свет" РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:14
2024-02-13T17:14
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Предостережения президента США Джо Байдена Израилю от вторжения в город Рафах, на юге Газы, не являются откровенными, их следуют воспринимать как "зеленый свет" на проведение военной операции, считает член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Федахосейн Малеки. "Господин Байден, конечно, не делает откровенных заявлений. Да, разумеется, это так (это зеленый сигнал на осуществление военной операции в Рафахе – ред.)", - заявил РИА Новости иранский чиновник, отвечая на вопрос о том, являются ли предостережения президента США Байдена Биньямину Нетаньяху "зеленым светом" на проведение операции в городе Рафах. Ранее президент США Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге Газы, подчеркнув, что Вашингтон не поддержит любую операцию Тель-Авива, которая будет нарушать безопасность палестинцев. По словам американского президента, "крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240213/izrail-1927094532.html
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израиль
рафах (провинция)
сша
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, джо байден, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, парламент ирана
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Парламент Ирана
Байден дал Израилю "зеленый свет" на вторжение в Рафах, считают в Иране

В Иране заявили, что Байден дал Израилю "зеленый свет" на операцию в Рафахе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Предостережения президента США Джо Байдена Израилю от вторжения в город Рафах, на юге Газы, не являются откровенными, их следуют воспринимать как "зеленый свет" на проведение военной операции, считает член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Федахосейн Малеки.
"Господин Байден, конечно, не делает откровенных заявлений. Да, разумеется, это так (это зеленый сигнал на осуществление военной операции в Рафахе – ред.)", - заявил РИА Новости иранский чиновник, отвечая на вопрос о том, являются ли предостережения президента США Байдена Биньямину Нетаньяху "зеленым светом" на проведение операции в городе Рафах.
Ранее президент США Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге Газы, подчеркнув, что Вашингтон не поддержит любую операцию Тель-Авива, которая будет нарушать безопасность палестинцев. По словам американского президента, "крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Израиль предложил создать палаточные лагеря в секторе Газа
Вчера, 15:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
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