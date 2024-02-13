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Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/rabotino-1927073576.html
Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет
Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет - РИА Новости, 13.02.2024
Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет
Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:08
2024-02-13T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника", - сказал Рогов. По его словам, вертолет сбит с помощью противотанковой управляемой ракеты. "Впервые подобный случай на постукраинском пространстве произошел еще весной 2014 года, тогда запорожский ополченец с позывным "Кирпич" из противотанкового ракетного комплекса также сбил вертолет украинских карателей на Донбассе", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет

Рогов: российские военные из ПТУР сбили под Работино украинский вертолет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгонь из ПТУРа
Огонь из ПТУРа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Огонь из ПТУРа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника", - сказал Рогов. По его словам, вертолет сбит с помощью противотанковой управляемой ракеты.
"Впервые подобный случай на постукраинском пространстве произошел еще весной 2014 года, тогда запорожский ополченец с позывным "Кирпич" из противотанкового ракетного комплекса также сбил вертолет украинских карателей на Донбассе", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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