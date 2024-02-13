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Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет
Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет - РИА Новости, 13.02.2024
Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет
Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:08
2024-02-13T14:08
2024-02-13T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника", - сказал Рогов. По его словам, вертолет сбит с помощью противотанковой управляемой ракеты. "Впервые подобный случай на постукраинском пространстве произошел еще весной 2014 года, тогда запорожский ополченец с позывным "Кирпич" из противотанкового ракетного комплекса также сбил вертолет украинских карателей на Донбассе", - сказал Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет
Рогов: российские военные из ПТУР сбили под Работино украинский вертолет
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника", - сказал Рогов. По его словам, вертолет сбит с помощью противотанковой управляемой ракеты.
"Впервые подобный случай на постукраинском пространстве произошел еще весной 2014 года, тогда запорожский ополченец с позывным "Кирпич" из противотанкового ракетного комплекса также сбил вертолет украинских карателей на Донбассе", - сказал Рогов.
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