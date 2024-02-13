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Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет

Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет - РИА Новости, 13.02.2024

Рогов сообщил, что под Работино сбили украинский вертолет

Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:08

2024-02-13T14:08

2024-02-13T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Российские бойцы сбили под Работино в Запорожской области вражеский военный вертолет с помощью ПТУР, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника", - сказал Рогов. По его словам, вертолет сбит с помощью противотанковой управляемой ракеты. "Впервые подобный случай на постукраинском пространстве произошел еще весной 2014 года, тогда запорожский ополченец с позывным "Кирпич" из противотанкового ракетного комплекса также сбил вертолет украинских карателей на Донбассе", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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