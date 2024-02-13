https://ria.ru/20240213/putin-1927163694.html

Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей

Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов, при необходимости... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:41

2024-02-13T18:41

2024-02-13T18:41

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e252808010008a060928eaa7536a3634.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов, при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" подвести итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 октября.

https://ria.ru/20240213/volodin-1927063212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин