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Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей - РИА Новости, 13.02.2024
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18:41 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/putin-1927163694.html
Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей
Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов, при необходимости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:41
2024-02-13T18:41
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов, при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" подвести итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 октября.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил подвести итоги по снижению нагрузки на учителей

Путин поручил подвести итоги по снижению документационной нагрузки на учителей

© РИА Новости / Игорь РуссакУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Учитель в пустом классе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов, при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" подвести итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 октября.
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