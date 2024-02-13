https://ria.ru/20240213/putin-1927162321.html

Путин поручил устроить конкурс наставников

Путин поручил устроить конкурс наставников - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил устроить конкурс наставников

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля организовать общероссийский конкурс наставников, направленный на вовлечение граждан в патриотическое... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:36

2024-02-13T18:36

2024-02-13T18:36

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля организовать общероссийский конкурс наставников, направленный на вовлечение граждан в патриотическое воспитание, сообщается на сайте Кремля. "Росмолодежи совместно с Минпросвещения России... при участии Ассоциации волонтерских центров, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", Общероссийской общественно-­государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" и автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 июля 2024 года.

https://ria.ru/20240213/tsentr-1927155561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия