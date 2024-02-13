https://ria.ru/20240213/putin-1927162321.html
Путин поручил устроить конкурс наставников
Путин поручил устроить конкурс наставников - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил устроить конкурс наставников
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля организовать общероссийский конкурс наставников, направленный на вовлечение граждан в патриотическое... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:36
2024-02-13T18:36
2024-02-13T18:36
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля организовать общероссийский конкурс наставников, направленный на вовлечение граждан в патриотическое воспитание, сообщается на сайте Кремля. "Росмолодежи совместно с Минпросвещения России... при участии Ассоциации волонтерских центров, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" и автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 июля 2024 года.
https://ria.ru/20240213/tsentr-1927155561.html
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владимир путин, россия
Путин поручил устроить конкурс наставников
Путин поручил устроить конкурс наставников для вовлечения граждан
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля организовать общероссийский конкурс наставников, направленный на вовлечение граждан в патриотическое воспитание, сообщается на сайте
Кремля.
"Росмолодежи совместно с Минпросвещения России... при участии Ассоциации волонтерских центров, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" и автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 июля 2024 года.
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