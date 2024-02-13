https://ria.ru/20240213/putin-1927158760.html

Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает

Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает - РИА Новости, 13.02.2024

Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает

Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:21

2024-02-13T18:21

2024-02-13T18:21

россия

сша

фиона хилл

в мире

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg

МОСКВА, 13 ФЕВ - РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми мировыми событиями, и, как бы ни казалось, что он проигрывает, на самом деле он одерживает победу. По мнению агентства Блумберг, на Украине Путин "пытается нанести свой решающий удар по США и Европе, чтобы изменить этот мировой порядок в пользу России". "Он сидит прямо здесь, на своем троне, следит за всем замыслом и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться в своих целях всеми международными обстоятельствами, чтобы продвигаться вперед. Путин может выглядеть так, будто он сильно проигрывает, но на самом деле он выигрывает - и он будет думать, что выигрывает", - заявила агентству Хилл. Ранее президент России в интервью журналисту Такеру Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, фиона хилл, в мире, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону