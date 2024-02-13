https://ria.ru/20240213/putin-1927158760.html
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает - РИА Новости, 13.02.2024
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает
Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:21
2024-02-13T18:21
2024-02-13T18:21
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сша
фиона хилл
в мире
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 13 ФЕВ - РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми мировыми событиями, и, как бы ни казалось, что он проигрывает, на самом деле он одерживает победу. По мнению агентства Блумберг, на Украине Путин "пытается нанести свой решающий удар по США и Европе, чтобы изменить этот мировой порядок в пользу России". "Он сидит прямо здесь, на своем троне, следит за всем замыслом и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться в своих целях всеми международными обстоятельствами, чтобы продвигаться вперед. Путин может выглядеть так, будто он сильно проигрывает, но на самом деле он выигрывает - и он будет думать, что выигрывает", - заявила агентству Хилл. Ранее президент России в интервью журналисту Такеру Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает
Экс-сотрудница СНБ США: как бы ни казалось, что Путин проигрывает, он побеждает
МОСКВА, 13 ФЕВ - РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми мировыми событиями, и, как бы ни казалось, что он проигрывает, на самом деле он одерживает победу.
По мнению агентства Блумберг, на Украине
Путин "пытается нанести свой решающий удар по США и Европе
, чтобы изменить этот мировой порядок в пользу России".
"Он сидит прямо здесь, на своем троне, следит за всем замыслом и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться в своих целях всеми международными обстоятельствами, чтобы продвигаться вперед. Путин может выглядеть так, будто он сильно проигрывает, но на самом деле он выигрывает - и он будет думать, что выигрывает", - заявила агентству Хилл.
Ранее президент России в интервью журналисту Такеру Карлсону
отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва
и Киев
договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit