Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/putin-1927158760.html
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает - РИА Новости, 13.02.2024
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает
Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:21
2024-02-13T18:21
россия
сша
фиона хилл
в мире
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg
МОСКВА, 13 ФЕВ - РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми мировыми событиями, и, как бы ни казалось, что он проигрывает, на самом деле он одерживает победу. По мнению агентства Блумберг, на Украине Путин "пытается нанести свой решающий удар по США и Европе, чтобы изменить этот мировой порядок в пользу России". "Он сидит прямо здесь, на своем троне, следит за всем замыслом и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться в своих целях всеми международными обстоятельствами, чтобы продвигаться вперед. Путин может выглядеть так, будто он сильно проигрывает, но на самом деле он выигрывает - и он будет думать, что выигрывает", - заявила агентству Хилл. Ранее президент России в интервью журналисту Такеру Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90b284f3ca254bdf31d069e19eb31d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, фиона хилл, в мире, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, США, Фиона Хилл, В мире, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Экс-чиновница Белого дома заявила, что Путин на самом деле побеждает

Экс-сотрудница СНБ США: как бы ни казалось, что Путин проигрывает, он побеждает

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ФЕВ - РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что российский лидер Владимир Путин изучает, как воспользоваться любыми мировыми событиями, и, как бы ни казалось, что он проигрывает, на самом деле он одерживает победу.
По мнению агентства Блумберг, на Украине Путин "пытается нанести свой решающий удар по США и Европе, чтобы изменить этот мировой порядок в пользу России".
"Он сидит прямо здесь, на своем троне, следит за всем замыслом и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться в своих целях всеми международными обстоятельствами, чтобы продвигаться вперед. Путин может выглядеть так, будто он сильно проигрывает, но на самом деле он выигрывает - и он будет думать, что выигрывает", - заявила агентству Хилл.
Ранее президент России в интервью журналисту Такеру Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
25 ноября 2023, 08:00
 
РоссияСШАФиона ХиллВ миреВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала