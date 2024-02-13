https://ria.ru/20240213/putin-1927151709.html

Путин поручил проводить конкурс "Наставник года"

Путин поручил проводить конкурс "Наставник года" - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил проводить конкурс "Наставник года"

Путин поручил проводить конкурс "Наставник года", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:01

2024-02-13T18:01

2024-02-13T18:11

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Путин поручил проводить конкурс "Наставник года", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: при участии автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" обеспечить проведение конкурса "Наставник года", - говорится в сообщении.Доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240125/pedagog-1923454885.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия