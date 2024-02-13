https://ria.ru/20240213/putin-1927151709.html
Путин поручил проводить конкурс "Наставник года"
Путин поручил проводить конкурс "Наставник года" - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил проводить конкурс "Наставник года"
Путин поручил проводить конкурс "Наставник года", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:01
2024-02-13T18:01
2024-02-13T18:11
владимир путин
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926333062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fea72dce96d37d043bb4a00dd542fd9.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Путин поручил проводить конкурс "Наставник года", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: при участии автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" обеспечить проведение конкурса "Наставник года", - говорится в сообщении.Доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240125/pedagog-1923454885.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926333062_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3b56f72acd261dc2bdd2f4bdf4d01b87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил проводить конкурс "Наставник года"
Кремль: Путин поручил проводить конкурс "Наставник года"