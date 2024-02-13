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Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции - РИА Новости, 13.02.2024
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15:07 13.02.2024 (обновлено: 16:35 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927096744.html
Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции
Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции - РИА Новости, 13.02.2024
Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции
Владимир Путин утвердил список поручений по итогам декабрьской пресс-конференции, документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:07
2024-02-13T16:35
россия
дальний восток
новосибирская область
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин утвердил список поручений по итогам декабрьской пресс-конференции, документ опубликован на сайте Кремля.В тексте пять пунктов, которые касаются:Кроме того, президент в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" поручил обеспечить выплаты медикам, переехавшим работать в новые регионы. Так, врачи единовременно получат компенсацию в два миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — один миллион. Уточняется, что речь идет о работе в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт и городах с населением до 50 тысяч человек.Помимо этого, в документе числятся вопросы об общем подходе к предоставлению социальных гарантий участникам добровольческих формирований и волонтерам, работающим в новых регионах. Кроме того, речь идет об ускорении обеспечения льготами и выплатами участников СВО, подготовке поправок о порядке освидетельствования тех, кто с 2014 года участвовал в боях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР и получил увечья. Путин также поручил "Народному фронту" проанализировать обращения россиян, поступившие в рамках пресс-конференции, и направить информацию в администрацию президента.
https://ria.ru/20240212/putin-1926843210.html
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россия, дальний восток, новосибирская область, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Новосибирская область, Владимир Путин
Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции

Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023-го

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин утвердил список поручений по итогам декабрьской пресс-конференции, документ опубликован на сайте Кремля.
В тексте пять пунктов, которые касаются:
  • вопросов увеличения субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке;
  • надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто трудится и постоянно проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
  • анализа ситуации с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области;
  • создания на территории Белгородской области особой экономической зоны, включая город Шебекино;
  • анализа тарифов на проезд по автодороге М-12 "Восток" на маршруте МоскваКазань;
  • продолжения модернизации первичного звена здравоохранения;
  • финансирования борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • распространения программы льготной ипотеки под два процента в новых регионах на вторичный рынок жилья.
Кроме того, президент в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" поручил обеспечить выплаты медикам, переехавшим работать в новые регионы. Так, врачи единовременно получат компенсацию в два миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — один миллион. Уточняется, что речь идет о работе в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт и городах с населением до 50 тысяч человек.
Помимо этого, в документе числятся вопросы об общем подходе к предоставлению социальных гарантий участникам добровольческих формирований и волонтерам, работающим в новых регионах. Кроме того, речь идет об ускорении обеспечения льготами и выплатами участников СВО, подготовке поправок о порядке освидетельствования тех, кто с 2014 года участвовал в боях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР и получил увечья.
Путин также поручил "Народному фронту" проанализировать обращения россиян, поступившие в рамках пресс-конференции, и направить информацию в администрацию президента.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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