https://ria.ru/20240213/putin-1927096744.html

Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции

Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции - РИА Новости, 13.02.2024

Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции

Владимир Путин утвердил список поручений по итогам декабрьской пресс-конференции, документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:07

2024-02-13T15:07

2024-02-13T16:35

россия

дальний восток

новосибирская область

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин утвердил список поручений по итогам декабрьской пресс-конференции, документ опубликован на сайте Кремля.В тексте пять пунктов, которые касаются:Кроме того, президент в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" поручил обеспечить выплаты медикам, переехавшим работать в новые регионы. Так, врачи единовременно получат компенсацию в два миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — один миллион. Уточняется, что речь идет о работе в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт и городах с населением до 50 тысяч человек.Помимо этого, в документе числятся вопросы об общем подходе к предоставлению социальных гарантий участникам добровольческих формирований и волонтерам, работающим в новых регионах. Кроме того, речь идет об ускорении обеспечения льготами и выплатами участников СВО, подготовке поправок о порядке освидетельствования тех, кто с 2014 года участвовал в боях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР и получил увечья. Путин также поручил "Народному фронту" проанализировать обращения россиян, поступившие в рамках пресс-конференции, и направить информацию в администрацию президента.

https://ria.ru/20240212/putin-1926843210.html

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дальний восток

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россия, дальний восток, новосибирская область, владимир путин