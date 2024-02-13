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Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12 - РИА Новости, 13.02.2024
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14:52 13.02.2024 (обновлено: 18:04 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927091823.html
Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12
Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12 - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкомпанией "Автодор" оптимизировать тарифы за проезд по трассе М-12 "Восток", говорится в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:52
2024-02-13T18:04
общество
владимир путин
россия
москва
казань
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкомпанией "Автодор" оптимизировать тарифы за проезд по трассе М-12 "Восток", говорится в сообщении на сайте Кремля.&quot;Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании &quot;Автодор&quot; проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 &quot;Восток&quot; на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями&quot;, — отмечается в списке опубликованных поручений президента.Во время подведения итогов года 14 декабря Путина попросили обратить внимание на цены на платных автострадах. По словам москвича Сергея Гвоздева-Карелина, стоимость проезда из одного конца трассы М-12 в другой составляет около шести тысяч рублей. Президент пообещал проверить информацию и подчеркнул, что у платных дорог всегда должна быть бесплатная альтернатива.
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общество, владимир путин, россия, москва, казань
Общество, Владимир Путин, Россия, Москва, Казань
Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12

Путин поручил представить предложения по оптимальным тарифам за проезд по М-12

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкомпанией "Автодор" оптимизировать тарифы за проезд по трассе М-12 "Восток", говорится в сообщении на сайте Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании "Автодор" проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 "Восток" на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями", — отмечается в списке опубликованных поручений президента.

Во время подведения итогов года 14 декабря Путина попросили обратить внимание на цены на платных автострадах. По словам москвича Сергея Гвоздева-Карелина, стоимость проезда из одного конца трассы М-12 в другой составляет около шести тысяч рублей. Президент пообещал проверить информацию и подчеркнул, что у платных дорог всегда должна быть бесплатная альтернатива.

Скоростная автомобильная дорога М-12 проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Ее протяженность составляет 810 километров. В ноябре стало известно, что автодорогу продлят до Екатеринбурга и Тюмени и назовут "Восток".

Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристикиТрасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
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