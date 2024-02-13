https://ria.ru/20240213/putin-1927091823.html

Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12

Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12 - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкомпанией "Автодор" оптимизировать тарифы за проезд по трассе М-12 "Восток", говорится в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:52

2024-02-13T14:52

2024-02-13T18:04

общество

владимир путин

россия

москва

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_c2c9b2333780c04c0c0e6278fd3b7700.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкомпанией "Автодор" оптимизировать тарифы за проезд по трассе М-12 "Восток", говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании "Автодор" проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 "Восток" на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями", — отмечается в списке опубликованных поручений президента.Во время подведения итогов года 14 декабря Путина попросили обратить внимание на цены на платных автострадах. По словам москвича Сергея Гвоздева-Карелина, стоимость проезда из одного конца трассы М-12 в другой составляет около шести тысяч рублей. Президент пообещал проверить информацию и подчеркнул, что у платных дорог всегда должна быть бесплатная альтернатива.

россия

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, москва, казань