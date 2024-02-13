Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12
Путин поручил представить предложения по оптимальным тарифам за проезд по М-12
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкомпанией "Автодор" оптимизировать тарифы за проезд по трассе М-12 "Восток", говорится в сообщении на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании "Автодор" проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 "Восток" на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями", — отмечается в списке опубликованных поручений президента.
Во время подведения итогов года 14 декабря Путина попросили обратить внимание на цены на платных автострадах. По словам москвича Сергея Гвоздева-Карелина, стоимость проезда из одного конца трассы М-12 в другой составляет около шести тысяч рублей. Президент пообещал проверить информацию и подчеркнул, что у платных дорог всегда должна быть бесплатная альтернатива.
Скоростная автомобильная дорога М-12 проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Ее протяженность составляет 810 километров. В ноябре стало известно, что автодорогу продлят до Екатеринбурга и Тюмени и назовут "Восток".
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