https://ria.ru/20240213/putin-1927091658.html

Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор"

Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с этого года выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медработникам, переехавшим в РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:52

2024-02-13T14:52

2024-02-13T15:00

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с этого года выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медработникам, переехавшим в новые регионы, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... в целях развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить (начиная с 2024 года) предоставление в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, расположенные в указанных субъектах РФ, единовременных компенсационных выплат в размере 2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)", - говорится в сообщении.Доклад должен быть представлен до 20 февраля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231226/vrachi-1918135877.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин