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Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 13.02.2024
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14:52 13.02.2024 (обновлено: 15:00 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927091658.html
Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор"
Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с этого года выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медработникам, переехавшим в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:52
2024-02-13T15:00
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с этого года выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медработникам, переехавшим в новые регионы, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... в целях развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить (начиная с 2024 года) предоставление в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, расположенные в указанных субъектах РФ, единовременных компенсационных выплат в размере 2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)", - говорится в сообщении.Доклад должен быть представлен до 20 февраля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231226/vrachi-1918135877.html
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор"

Путин поручил обеспечить выплаты по программам "Земский доктор" в новых регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с этого года выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медработникам, переехавшим в новые регионы, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... в целях развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить (начиная с 2024 года) предоставление в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, расположенные в указанных субъектах РФ, единовременных компенсационных выплат в размере 2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)", - говорится в сообщении.
Доклад должен быть представлен до 20 февраля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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