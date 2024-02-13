https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html

Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения

Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 13.02.2024

Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:45

2024-02-13T14:45

2024-02-13T14:51

владимир путин

здравоохранение

россия

правительство рф

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений представить предложения о продолжении реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения (по результатам контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами)", - говорится в поручении.Срок - до 15 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240131/suverenitet-1924614910.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, здравоохранение, россия, правительство рф