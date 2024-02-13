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Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 13.02.2024
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14:45 13.02.2024 (обновлено: 14:51 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html
Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения
Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 13.02.2024
Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:45
2024-02-13T14:51
владимир путин
здравоохранение
россия
правительство рф
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений представить предложения о продолжении реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения (по результатам контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами)", - говорится в поручении.Срок - до 15 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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владимир путин, здравоохранение, россия, правительство рф
Владимир Путин, Здравоохранение, Россия, Правительство РФ
Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения

Путин дал поручения по модернизации первичного звена здравоохранения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений представить предложения о продолжении реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения (по результатам контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами)", - говорится в поручении.
Срок - до 15 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Владимир ПутинЗдравоохранениеРоссияПравительство РФ
 
 
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