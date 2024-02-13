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Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - РИА Новости, 13.02.2024
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14:44 13.02.2024 (обновлено: 14:56 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927089253.html
Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках госпрограммы, доложить до 20... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:44
2024-02-13T14:56
общество
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках госпрограммы, доложить до 20 июня, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. с учетом ранее данных поручений обеспечить продолжение реализации и дальнейшее финансирование мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Доклад - до 20 июня 2024 года ", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, россия, михаил мишустин
Общество, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Путину доложат о финансировании борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках госпрограммы, доложить до 20 июня, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. с учетом ранее данных поручений обеспечить продолжение реализации и дальнейшее финансирование мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Доклад - до 20 июня 2024 года ", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
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