https://ria.ru/20240213/putin-1927089253.html

Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил профинансировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках госпрограммы, доложить до 20... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:44

2024-02-13T14:44

2024-02-13T14:56

общество

владимир путин

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923893549_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_056ef4d91920b88bb715eab7bf55024c.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках госпрограммы, доложить до 20 июня, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. с учетом ранее данных поручений обеспечить продолжение реализации и дальнейшее финансирование мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Доклад - до 20 июня 2024 года ", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240207/uchenye-1925854461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, михаил мишустин