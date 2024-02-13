https://ria.ru/20240213/putin-1927088694.html
Путин пообещал разобраться с тарифами ЖКХ в Новосибирской области
Путин пообещал разобраться с тарифами ЖКХ в Новосибирской области - РИА Новости, 13.02.2024
Путин пообещал разобраться с тарифами ЖКХ в Новосибирской области
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области, при необходимости принять меры,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:43
2024-02-13T14:43
2024-02-13T14:48
жкх
новосибирская область
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области, при необходимости принять меры, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: провести анализ ситуации, связанной с установлением в Новосибирской области тарифов на коммунальные услуги, в том числе определить влияние решений об их установлении на размер платы за коммунальные услуги, достаточность мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам в целях обеспечения оплаты таких услуг... При необходимости принять меры, направленные на решение проблем, выявленных в ходе анализа указанной ситуации", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 20 февраля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240108/putin-1920206095.html
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жкх, новосибирская область, владимир путин, михаил мишустин, россия
ЖКХ, Новосибирская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин пообещал разобраться с тарифами ЖКХ в Новосибирской области
Путин поручил проанализировать ситуацию с тарифами ЖКХ в Новосибирской области