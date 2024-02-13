https://ria.ru/20240213/putin-1927088134.html
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:41
2024-02-13T14:41
2024-02-13T15:12
дальний восток
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представить предложения по увеличению в Дальневосточном федеральном округе количества маршрутов, воздушные перевозки пассажиров по которым осуществляются с предоставлением субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 1 марта 2024 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и власти субъектов, входящих в состав ДФО.
https://ria.ru/20240111/perelety-1920769657.html
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владимир путин, экономика
Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке
Путин поручил представить идеи по субсидируемым перелетам на Дальнем Востоке