https://ria.ru/20240213/putin-1927088134.html

Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке

Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:41

2024-02-13T14:41

2024-02-13T15:12

дальний восток

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представить предложения по увеличению в Дальневосточном федеральном округе количества маршрутов, воздушные перевозки пассажиров по которым осуществляются с предоставлением субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 1 марта 2024 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и власти субъектов, входящих в состав ДФО.

https://ria.ru/20240111/perelety-1920769657.html

дальний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дальний восток, владимир путин, экономика