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Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.02.2024
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14:41 13.02.2024 (обновлено: 15:12 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927088134.html
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:41
2024-02-13T15:12
дальний восток
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представить предложения по увеличению в Дальневосточном федеральном округе количества маршрутов, воздушные перевозки пассажиров по которым осуществляются с предоставлением субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 1 марта 2024 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и власти субъектов, входящих в состав ДФО.
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дальний восток, владимир путин, экономика
Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил представить предложения по авиамаршрутам на Дальнем Востоке

Путин поручил представить идеи по субсидируемым перелетам на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представить предложения по увеличению в Дальневосточном федеральном округе количества маршрутов, воздушные перевозки пассажиров по которым осуществляются с предоставлением субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 марта 2024 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и власти субъектов, входящих в состав ДФО.
Самолёт Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии летит в небе над городом Сочи - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Дальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
 
 
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