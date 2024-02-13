https://ria.ru/20240213/putin-1927045194.html
Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 13.02.2024
Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Ново-Огарево совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:41
2024-02-13T12:41
2024-02-13T12:41
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Ново-Огарево совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня он имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза, тему мы обозначим", - сказал он журналистам. Также, по словам Пескова, в течение для у президента РФ запланированы непубличные рабочие встречи.
https://ria.ru/20240212/usa-1926777144.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Ново-Огарево совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня он имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза, тему мы обозначим", - сказал он журналистам.
Также, по словам Пескова, в течение для у президента РФ запланированы непубличные рабочие встречи.
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