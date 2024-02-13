Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
Медведев назвал интервью Такеру Карлсону лекарством для Запада
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало лекарством для Запада, которое точно попало в цель, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц
«
"И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? <...> У отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", — написал Медведев, высказавшись о реакции премьера Великобритании Сунака и канцлера ФРГ Шольца. Несколько дней назад те назвали интервью Путина смехотворным и вновь пообещали поддержку Киеву.
Зампред Совбеза отметил, что обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. По его словам, политикам следует делать собственные заявления, а не комментировать чужие, так как лидеры равны по своему статусу с точки зрения международного права.
Медведев также заметил, что президент России преподал отличный урок для жителей западных стран, которым наконец рассказали, где находится Украина на карте мира.
Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Число просмотров видео в соцсети Х превысило 199 миллионов, а в YouTube — более 15,8 миллиона. Во время разговора с журналистом Путин объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, несмотря на то, что Запад постоянно говорит об угрозе, исходящей от России. Президент также отметил, что в мире начали осознавать невозможность победы Киева в конфликте с Москвой.