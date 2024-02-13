Рейтинг@Mail.ru
Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 13.02.2024 (обновлено: 13:32 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927009381.html
Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024
Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало лекарством для Запада, которое точно попало в цель, заявил... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:24
2024-02-13T13:32
дмитрий медведев
владимир путин
такер карлсон
риши сунак
олаф шольц
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926363746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_672d651c9546bd3f81581edbb4b43f0e.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало лекарством для Запада, которое точно попало в цель, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц &quot;И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? &lt;...&gt; У отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос&quot;, — написал Медведев, высказавшись о реакции премьера Великобритании Сунака и канцлера ФРГ Шольца. Несколько дней назад те назвали интервью Путина смехотворным и вновь пообещали поддержку Киеву. Зампред Совбеза отметил, что обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. По его словам, политикам следует делать собственные заявления, а не комментировать чужие, так как лидеры равны по своему статусу с точки зрения международного права.Медведев также заметил, что президент России преподал отличный урок для жителей западных стран, которым наконец рассказали, где находится Украина на карте мира. Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Число просмотров видео в соцсети Х превысило 199 миллионов, а в YouTube — более 15,8 миллиона. Во время разговора с журналистом Путин объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, несмотря на то, что Запад постоянно говорит об угрозе, исходящей от России. Президент также отметил, что в мире начали осознавать невозможность победы Киева в конфликте с Москвой.
https://ria.ru/20240212/karlson-1926941371.html
https://ria.ru/20240212/intervyu-1926920377.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926363746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adfff0694a5fc228be455c086f9d12bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, владимир путин, такер карлсон, риши сунак, олаф шольц, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша, youtube, нато, москва, в мире
Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Такер Карлсон, Риши Сунак, Олаф Шольц, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, США, YouTube, НАТО, Москва, В мире
Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Медведев назвал интервью Такеру Карлсону лекарством для Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало лекарством для Запада, которое точно попало в цель, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц
«

"И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? <...> У отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", — написал Медведев, высказавшись о реакции премьера Великобритании Сунака и канцлера ФРГ Шольца. Несколько дней назад те назвали интервью Путина смехотворным и вновь пообещали поддержку Киеву.

Зампред Совбеза отметил, что обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. По его словам, политикам следует делать собственные заявления, а не комментировать чужие, так как лидеры равны по своему статусу с точки зрения международного права.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Карлсон рассказал, почему добивался интервью с Путиным
Вчера, 19:22
Медведев также заметил, что президент России преподал отличный урок для жителей западных стран, которым наконец рассказали, где находится Украина на карте мира.
Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Число просмотров видео в соцсети Х превысило 199 миллионов, а в YouTube — более 15,8 миллиона. Во время разговора с журналистом Путин объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, несмотря на то, что Запад постоянно говорит об угрозе, исходящей от России. Президент также отметил, что в мире начали осознавать невозможность победы Киева в конфликте с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Эксперт оценил интерес к интервью Путина Карлсону
Вчера, 18:09
 
Дмитрий МедведевВладимир ПутинТакер КарлсонРиши СунакОлаф ШольцИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияСШАYouTubeНАТОМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала