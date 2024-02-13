https://ria.ru/20240213/putin-1927009381.html

Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024

Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало лекарством для Запада, которое точно попало в цель, заявил... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:24

2024-02-13T10:24

2024-02-13T13:32

дмитрий медведев

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало лекарством для Запада, которое точно попало в цель, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц "И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? <...> У отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", — написал Медведев, высказавшись о реакции премьера Великобритании Сунака и канцлера ФРГ Шольца. Несколько дней назад те назвали интервью Путина смехотворным и вновь пообещали поддержку Киеву. Зампред Совбеза отметил, что обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. По его словам, политикам следует делать собственные заявления, а не комментировать чужие, так как лидеры равны по своему статусу с точки зрения международного права.Медведев также заметил, что президент России преподал отличный урок для жителей западных стран, которым наконец рассказали, где находится Украина на карте мира. Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. Число просмотров видео в соцсети Х превысило 199 миллионов, а в YouTube — более 15,8 миллиона. Во время разговора с журналистом Путин объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, несмотря на то, что Запад постоянно говорит об угрозе, исходящей от России. Президент также отметил, что в мире начали осознавать невозможность победы Киева в конфликте с Москвой.

https://ria.ru/20240212/karlson-1926941371.html

https://ria.ru/20240212/intervyu-1926920377.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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