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СК проверит информацию о личинках в школьных обедах на Ставрополье
СК проверит информацию о личинках в школьных обедах на Ставрополье - РИА Новости, 13.02.2024
СК проверит информацию о личинках в школьных обедах на Ставрополье
Ставропольские следователи организовали проверку после информации о наличии личинок в обеде школьников в поселке Новоульяновский Ставропольского края, глава СК... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:13
2024-02-13T23:13
2024-02-13T23:14
происшествия
ставропольский край
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 13 фев – РИА Новости. Ставропольские следователи организовали проверку после информации о наличии личинок в обеде школьников в поселке Новоульяновский Ставропольского края, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе и результатах работы, сообщает Telegram-канал СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о том, что 9 февраля текущего года в школе в поселке Новоульяновский Ставропольского края ученики обнаружили личинки в рыбе, которую им выдали на обед. После ее употребления у некоторых несовершеннолетних по возвращении домой ухудшилось самочувствие. "В СУСК России по Ставропольскому краю организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/otravlenie-1926767133.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о личинках в школьных обедах на Ставрополье
СК начал проверку после информации о личинках в обедах школьников на Ставрополье