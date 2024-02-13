https://ria.ru/20240213/proekt-1927146792.html

ГД приняла в первом чтении проект об информировании о долгах наследодателя

ГД приняла в первом чтении проект об информировании о долгах наследодателя - РИА Новости, 13.02.2024

ГД приняла в первом чтении проект об информировании о долгах наследодателя

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об информировании о долгах наследодателя. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:46

2024-02-13T17:46

2024-02-13T17:46

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об информировании о долгах наследодателя. Законопроектом предусматривается информирование нотариусами наследников о кредитных обязательствах умершего наследодателя. "Введение закона об информировании наследников о долгах наследодателя имеет несколько важных аспектов. Например, предотвращение непредсказуемых и непредвиденных долгов. Знание о кредитных обязательствах умершего наследодателя, своевременно предоставленное наследникам, позволяет им избегать неожиданных обязательств, которые впоследствии могут создать серьезные финансовые проблемы", - сообщил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин. По его словам, наследник может обрадоваться, что ему в наследство досталась квартира, но квартира - в ипотеке, и наследник будет ежемесячно выплачивать банку сумму денег, которая может быть ему непосильна. "Также законопроект позволяет контролировать и предотвращать случаи сокрытия информации о долгах наследодателя и уклонения от их погашения. Это важно для поддержания общественной справедливости, предотвращения мошенничества и уклонения от обязательств перед кредиторами. Знание о долговых обязательствах наследодателя помогает наследникам принимать осознанные решения относительно принятия или отказа от наследства. Это дает возможность находить альтернативные пути управления наследством, такие, как реструктуризация долгов или ликвидация активов, чтобы избежать дополнительных финансовых обременений", - сообщил депутат. Кроме того, он отметил, что часто после вступления в наследство начинаются долгие судебные споры и разбирательства, так как вместе с деньгами и недвижимостью наследник получает еще и долги умершего родственника, причем нотариусы не всегда информируют о таком положении закона.

https://ria.ru/20240213/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20230423/zaym-1867155001.html

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никита чаплин, госдума рф, единая россия