https://ria.ru/20240213/priglashenie-1927124373.html
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу - РИА Новости, 13.02.2024
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу
Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) подтвердил получение приглашения из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:38
2024-02-13T16:38
2024-02-13T16:38
москва
народный фронт освобождения палестины
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) подтвердил получение приглашения из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля, сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Джамиль Мезхер."Мы получили приглашение из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля", - сказал Мезхер.
https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, народный фронт освобождения палестины, в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва, Народный фронт освобождения Палестины, В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу
Фронт освобождения Палестины получил приглашение на межпалестинскую встречу