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НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу - РИА Новости, 13.02.2024
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16:38 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/priglashenie-1927124373.html
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу - РИА Новости, 13.02.2024
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу
Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) подтвердил получение приглашения из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:38
2024-02-13T16:38
москва
народный фронт освобождения палестины
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) подтвердил получение приглашения из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля, сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Джамиль Мезхер."Мы получили приглашение из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля", - сказал Мезхер.
https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html
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москва, народный фронт освобождения палестины, в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва, Народный фронт освобождения Палестины, В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу

Фронт освобождения Палестины получил приглашение на межпалестинскую встречу

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) подтвердил получение приглашения из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля, сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Джамиль Мезхер.
«
"Мы получили приглашение из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля", - сказал Мезхер.
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
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5 февраля, 03:44
 
МоскваНародный фронт освобождения ПалестиныВ миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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