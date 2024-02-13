https://ria.ru/20240213/priglashenie-1927124373.html

НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу

НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу - РИА Новости, 13.02.2024

НФОП подтвердил получение приглашения от России на межпалестинскую встречу

Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) подтвердил получение приглашения из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:38

2024-02-13T16:38

2024-02-13T16:38

москва

народный фронт освобождения палестины

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) подтвердил получение приглашения из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля, сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Джамиль Мезхер."Мы получили приглашение из Москвы принять участие в межпалестинской встрече в конце февраля", - сказал Мезхер.

https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html

москва

палестина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

москва, народный фронт освобождения палестины, в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году