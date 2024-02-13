https://ria.ru/20240213/preparaty-1926979798.html
Жительница Мариуполя умерла из-за испытаний западных фармкомпаний
Жительница Мариуполя умерла из-за испытаний западных фармкомпаний - РИА Новости, 13.02.2024
Жительница Мариуполя умерла из-за испытаний западных фармкомпаний
После лечения артрита не прошедшими испытаний иностранными препаратами в больнице Мариуполя № 7, где на пациентах опробовали новые лекарства для исследований в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T03:04
2024-02-13T03:04
2024-02-13T13:34
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МАРИУПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. После лечения артрита не прошедшими испытаний иностранными препаратами в больнице Мариуполя № 7, где на пациентах опробовали новые лекарства для исследований в интересах западных фармкомпаний, погибла жительница этого города Лидия Трофимова 1978 года рождения, рассказал РИА Новости ее сын Михаил Трофимов. "Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что женщина легла в больницу № 7 Мариуполя для лечения артрита в 2012 году. Трофимов добавил, что никакого согласия использовать на себе непроверенные препараты его мать не подписывала, а таких пациентов, по его словам, было много. Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы, обнаруженные в подвале больницы № 7 Мариуполя при ее восстановлении. Из них следует, что испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников несколько лет велись на пациентах психиатрического отделения, включая младенцев. Эти документы были составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий.В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение южнокорейской компании Samsung, которое занимается разработками в сфере биофармакологии. Кроме того, на месте были найдены коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США. Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от компаний Catalent Pharma Solutions (Бельгия), Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания).
https://ria.ru/20240212/opyty-1926763271.html
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сша, мариуполь, великобритания, astrazeneca , sanofi, abbott laboratories, россия, в мире
США, Мариуполь, Великобритания, AstraZeneca , Sanofi, Abbott Laboratories, Россия, В мире
Жительница Мариуполя умерла из-за испытаний западных фармкомпаний
Жительница Мариуполя умерла после приема неиспытанных западных препаратов
МАРИУПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. После лечения артрита не прошедшими испытаний иностранными препаратами в больнице Мариуполя № 7, где на пациентах опробовали новые лекарства для исследований в интересах западных фармкомпаний, погибла жительница этого города Лидия Трофимова 1978 года рождения, рассказал РИА Новости ее сын Михаил Трофимов.
"Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что женщина легла в больницу № 7 Мариуполя для лечения артрита в 2012 году.
Трофимов добавил, что никакого согласия использовать на себе непроверенные препараты его мать не подписывала, а таких пациентов, по его словам, было много.
Младенцев использовали в опытах в интересах фармкомпаний в Мариуполе
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы, обнаруженные в подвале больницы № 7 Мариуполя при ее восстановлении. Из них следует, что испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников несколько лет велись на пациентах психиатрического отделения, включая младенцев.
Эти документы были составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий.
Небензя: нацисты хотят скрыть доказательства преступлений в Мариуполе
В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США
), AstraZeneca
(Великобритания
, Швеция
), Celltrion (Южная Корея
), Novatris International AG (Швейцария
, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi
(Франция
), Galapagos NV (Бельгия
), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories
(США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия
), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды
) и подразделение южнокорейской компании Samsung
, которое занимается разработками в сфере биофармакологии.
Кроме того, на месте были найдены коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США.
Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от компаний Catalent Pharma Solutions (Бельгия), Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания).
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