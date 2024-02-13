https://ria.ru/20240213/prazdnik-1926992780.html

Россияне рассказали, будут ли праздновать День святого Валентина

Россияне рассказали, будут ли праздновать День святого Валентина - РИА Новости, 13.02.2024

Россияне рассказали, будут ли праздновать День святого Валентина

Каждый восьмой россиянин планирует отмечать День святого Валентина, чаще остальных его хотят праздновать респонденты в возрасте до 34 лет, подсчитали для РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:42

2024-02-13T08:42

2024-02-13T08:42

общество

superjob

день святого валентина

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин планирует отмечать День святого Валентина, чаще остальных его хотят праздновать респонденты в возрасте до 34 лет, подсчитали для РИА Новости в сервисе SuperJob. "Большинство россиян не будет праздновать День святого Валентина (78%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (20%)", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что этот праздник теряет популярность по сравнению с прошлыми годами. К примеру, в 2016 году праздновать 14 февраля собирался каждый пятый, а в 2014 году - почти треть россиян. С 2021 года доля таких желающих была на уровне 12-13%. Россияне не строят планов по празднованию Дня святого Валентина, и даже не все мужчины собираются радовать любимых цветами - только треть респондентов заявили о таком намерении. Больше других желание подарить цветы выражают респонденты в возрасте до 34 лет, среди них каждый второй планирует купить букет своей девушке или жене. "Лишь в 1 из 100 российских компаний планируют активности на 14 февраля", - сказали аналитики. Стоит отметить, что и в другие годы в российских компаниях не было традиции отмечать День святого Валентина: в период с 2013 по 2023 год доля организаций, где праздновали 14 февраля, колебалась от 4% до 6%.

https://ria.ru/20240213/svidaniya-1926992199.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, superjob, день святого валентина