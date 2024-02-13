https://ria.ru/20240213/prazdnik-1926988338.html

В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки

В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки - РИА Новости, 13.02.2024

В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила рассмотреть установление нового праздника - Дня плюшевой игрушки, который отмечался бы РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T07:19

2024-02-13T07:19

2024-02-13T07:19

общество

татьяна буцкая

олег смолин

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772552021_0:74:3071:1801_1920x0_80_0_0_523feb2dd4ab9ff3ddba9b2e656b25ea.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила рассмотреть установление нового праздника - Дня плюшевой игрушки, который отмечался бы теми, кто еще только влюбляется, и не противоречил бы семейным ценностям РФ. "Мы должны это (праздник для влюбленных - ред.) продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика - она имеет начало. Она начинается с влюбленности. И должен быть, конечно, праздник влюбленности, который мы изначально сами смоделируем с учетом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание", - сказала Буцкая РИА Новости. Она напомнила, что в России уже существует День, семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. По мнению депутата, это день, когда нужно собраться с семьей и вспомнить о семейных ценностях. Она добавила, что в этот день ставятся в пример супруги, которые прожили вместе много лет. Однако по смыслу этот праздник отличается от Дня всех влюбленных, подчеркнула Буцкая. Ранее в СМИ появилась информация, что с идеей заменить западный праздник День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он заявил, что День святого Валентина чужд отечественной культуре и традициям и порождает негативные явления в молодежной и детской среде. Первые зампредседателя комитета Госдумы по науке Олег Смолин (КПРФ) и Ксения Горячева (НЛ) ранее сообщили РИА Новости, что не поддерживает эту идею.

https://ria.ru/20240206/valentinki-1925719251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна буцкая, олег смолин, госдума рф, россия