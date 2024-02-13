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В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки - РИА Новости, 13.02.2024
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07:19 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/prazdnik-1926988338.html
В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки
В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки - РИА Новости, 13.02.2024
В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила рассмотреть установление нового праздника - Дня плюшевой игрушки, который отмечался бы РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T07:19
2024-02-13T07:19
общество
татьяна буцкая
олег смолин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила рассмотреть установление нового праздника - Дня плюшевой игрушки, который отмечался бы теми, кто еще только влюбляется, и не противоречил бы семейным ценностям РФ. "Мы должны это (праздник для влюбленных - ред.) продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика - она имеет начало. Она начинается с влюбленности. И должен быть, конечно, праздник влюбленности, который мы изначально сами смоделируем с учетом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание", - сказала Буцкая РИА Новости. Она напомнила, что в России уже существует День, семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. По мнению депутата, это день, когда нужно собраться с семьей и вспомнить о семейных ценностях. Она добавила, что в этот день ставятся в пример супруги, которые прожили вместе много лет. Однако по смыслу этот праздник отличается от Дня всех влюбленных, подчеркнула Буцкая. Ранее в СМИ появилась информация, что с идеей заменить западный праздник День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он заявил, что День святого Валентина чужд отечественной культуре и традициям и порождает негативные явления в молодежной и детской среде. Первые зампредседателя комитета Госдумы по науке Олег Смолин (КПРФ) и Ксения Горячева (НЛ) ранее сообщили РИА Новости, что не поддерживает эту идею.
https://ria.ru/20240206/valentinki-1925719251.html
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общество, татьяна буцкая, олег смолин, госдума рф, россия
Общество, Татьяна Буцкая, Олег Смолин, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили установить День плюшевой игрушки

В Госдуме предложили установить праздник для тех, кто только влюбляется

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПосетители на "Аллее влюбленных"
Посетители на Аллее влюбленных - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Посетители на "Аллее влюбленных". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила рассмотреть установление нового праздника - Дня плюшевой игрушки, который отмечался бы теми, кто еще только влюбляется, и не противоречил бы семейным ценностям РФ.
«
"Мы должны это (праздник для влюбленных - ред.) продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика - она имеет начало. Она начинается с влюбленности. И должен быть, конечно, праздник влюбленности, который мы изначально сами смоделируем с учетом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание", - сказала Буцкая РИА Новости.
Она напомнила, что в России уже существует День, семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. По мнению депутата, это день, когда нужно собраться с семьей и вспомнить о семейных ценностях. Она добавила, что в этот день ставятся в пример супруги, которые прожили вместе много лет. Однако по смыслу этот праздник отличается от Дня всех влюбленных, подчеркнула Буцкая.
Ранее в СМИ появилась информация, что с идеей заменить западный праздник День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он заявил, что День святого Валентина чужд отечественной культуре и традициям и порождает негативные явления в молодежной и детской среде.
Первые зампредседателя комитета Госдумы по науке Олег Смолин (КПРФ) и Ксения Горячева (НЛ) ранее сообщили РИА Новости, что не поддерживает эту идею.
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ОбществоТатьяна БуцкаяОлег СмолинГосдума РФРоссия
 
 
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