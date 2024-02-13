https://ria.ru/20240213/pozhar-1927206145.html

В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме

В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме - РИА Новости, 13.02.2024

В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме

Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:42

2024-02-13T23:42

2024-02-13T23:51

происшествия

анапа

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927184216_0:1:1255:707_1920x0_80_0_0_b0c55c0bcbd93898ee01a269f57ae28d.jpg

КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе, на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение машин. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата, там находится 38 человек. В МЧС уточнили, что эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Примерно в 22.30 пожар был локализован."В 23.30 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

анапа

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ 2024-02-13T23:42 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео