Рейтинг@Mail.ru
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 13.02.2024 (обновлено: 23:51 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927206145.html
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме - РИА Новости, 13.02.2024
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме
Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:42
2024-02-13T23:51
происшествия
анапа
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927184216_0:1:1255:707_1920x0_80_0_0_b0c55c0bcbd93898ee01a269f57ae28d.jpg
КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе, на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение машин. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата, там находится 38 человек. В МЧС уточнили, что эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Примерно в 22.30 пожар был локализован."В 23.30 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
анапа
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе
Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ
2024-02-13T23:42
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927184216_156:0:1099:707_1920x0_80_0_0_d515eab93b24d64ac5d1b14dc34fadac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме
КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
2024-02-13T23:42
true
PT0M26S
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме

В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажке на площади тысяча квадратов

© РИА Новости / Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкПожар в жилом доме в Анапе
Пожар в жилом доме в Анапе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Юрий Озаровский
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме в Анапе
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе, на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение машин. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата, там находится 38 человек. В МЧС уточнили, что эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Примерно в 22.30 пожар был локализован.
«
"В 23.30 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала