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В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме - РИА Новости, 13.02.2024
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме
Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:42
2024-02-13T23:42
2024-02-13T23:51
происшествия
анапа
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоэтажном доме Анапы ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе, на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение машин. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата, там находится 38 человек. В МЧС уточнили, что эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Примерно в 22.30 пожар был локализован."В 23.30 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе
Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ
2024-02-13T23:42
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме
В Анапе ликвидировали открытое горение в многоэтажке на площади тысяча квадратов