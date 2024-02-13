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В Анапе локализовали пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 13.02.2024
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23:02 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927203585.html
В Анапе локализовали пожар в многоэтажном доме
В Анапе локализовали пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 13.02.2024
В Анапе локализовали пожар в многоэтажном доме
Пожар в многоквартирном доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров, эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:02
2024-02-13T23:02
происшествия
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров, эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе МЧС России. Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. "Пожар в жилом многоквартирном доме локализован на площади 1000 квадратных метров. Эвакуированные жильцы временно размещены в пунктах временного размещения. С ними на месте работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении.
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Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе
Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе локализовали пожар в многоэтажном доме
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров, эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
2024-02-13T23:02
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В Анапе локализовали пожар в многоэтажном доме

МЧС: пожар в многоэтажке в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров

© РИА Новости / Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкПожар в 11-этажном доме Анапы. Кадр видео очевидца
Пожар в 11-этажном доме Анапы. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Юрий Озаровский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров, эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.
«
"Пожар в жилом многоквартирном доме локализован на площади 1000 квадратных метров. Эвакуированные жильцы временно размещены в пунктах временного размещения. С ними на месте работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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