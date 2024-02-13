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СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в Анапе - РИА Новости, 13.02.2024
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22:00 13.02.2024 (обновлено: 22:04 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927198340.html
СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в Анапе
СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в Анапе - РИА Новости, 13.02.2024
СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в Анапе
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили по факту пожара в многоэтажном доме Анапы, сообщили в СУСКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:00
2024-02-13T22:04
происшествия
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили по факту пожара в многоэтажном доме Анапы, сообщили в СУСКР по Краснодарскому краю.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.Кроме того, РИА Новости в экстренных службах добавили, что в горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры. Он добавил, что произошло обрушение горящей мансарды на всей площади. Огонь с горящей мансарды перекинулся на квартиры 10-го этажа."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе соблюдение правил пожарной безопасности.Ранее в краевой прокуратуре заявили, что загоревшийся дом был построен без проектной и разрешительной документации.
https://ria.ru/20240213/mnogoetazhka-1927182581.html
анапа
россия
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Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе
Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ
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происшествия, анапа, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в Анапе

СК возбудил уголовное дело после пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе

© РИА Новости / Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкПожар в 11-этажном доме Анапы
Пожар в 11-этажном доме Анапы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Юрий Озаровский
Перейти в медиабанк
Пожар в 11-этажном доме Анапы
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили по факту пожара в многоэтажном доме Анапы, сообщили в СУСКР по Краснодарскому краю.
Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.
Кроме того, РИА Новости в экстренных службах добавили, что в горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры. Он добавил, что произошло обрушение горящей мансарды на всей площади. Огонь с горящей мансарды перекинулся на квартиры 10-го этажа.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе соблюдение правил пожарной безопасности.
Ранее в краевой прокуратуре заявили, что загоревшийся дом был построен без проектной и разрешительной документации.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в жилом доме № 9 на улице Объездной в Анапе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации
Вчера, 20:05
 
ПроисшествияАнапаСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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