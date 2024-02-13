https://ria.ru/20240213/pozhar-1927195840.html

В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры

В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры - РИА Новости, 13.02.2024

В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры

Огонь с горящей мансарды в многоэтажке Анапы перекинулся на квартиры 10-го этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:40

2024-02-13T21:40

2024-02-13T21:48

происшествия

анапа

жилье

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Огонь с горящей мансарды в многоэтажке Анапы перекинулся на квартиры 10-го этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.Кроме того, РИА Новости в экстренных службах добавили, что в горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры. Он добавил, что произошло обрушение горящей мансарды на всей площади."Горят квартиры 10-го этажа", - рассказал собеседник агентства.

анапа

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ 2024-02-13T21:40 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, видео, жилье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)