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В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры
В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры - РИА Новости, 13.02.2024
В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры
Огонь с горящей мансарды в многоэтажке Анапы перекинулся на квартиры 10-го этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:40
2024-02-13T21:40
2024-02-13T21:48
происшествия
анапа
жилье
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Огонь с горящей мансарды в многоэтажке Анапы перекинулся на квартиры 10-го этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.Кроме того, РИА Новости в экстренных службах добавили, что в горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры. Он добавил, что произошло обрушение горящей мансарды на всей площади."Горят квартиры 10-го этажа", - рассказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе
Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ
2024-02-13T21:40
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, видео, жилье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Жилье, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры
В Анапе огонь с мансарды горящей многоэтажки перекинулся на квартиры 10-го этажа