Рейтинг@Mail.ru
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 13.02.2024 (обновлено: 21:34 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/pozhar-1927192372.html
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек - РИА Новости, 13.02.2024
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек
Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:10
2024-02-13T21:34
происшествия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927177957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e35ad2475b87d9471549f290f661c90.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах."Эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, один человек пострадал... Спланировано три пункта временного размещения для размещения населения поврежденных квартир, вместимостью 360 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечено более 100 человек и 35 единиц техники.
https://ria.ru/20240213/mnogoetazhka-1927182581.html
анапа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе
Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ
2024-02-13T21:10
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927177957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b37a71dcb1b0a364644ba4c571f5534d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек

Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек, среди них 112 детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах.
«
"Эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, один человек пострадал... Спланировано три пункта временного размещения для размещения населения поврежденных квартир, вместимостью 360 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлечено более 100 человек и 35 единиц техники.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в жилом доме № 9 на улице Объездной в Анапе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации
Вчера, 20:05
 
ПроисшествияАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала