https://ria.ru/20240213/pozhar-1927192372.html

Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек

Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек - РИА Новости, 13.02.2024

Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек

Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:10

2024-02-13T21:10

2024-02-13T21:34

происшествия

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах."Эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, один человек пострадал... Спланировано три пункта временного размещения для размещения населения поврежденных квартир, вместимостью 360 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечено более 100 человек и 35 единиц техники.

https://ria.ru/20240213/mnogoetazhka-1927182581.html

анапа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ 2024-02-13T21:10 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия