https://ria.ru/20240213/pozhar-1927192372.html
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек - РИА Новости, 13.02.2024
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек
Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:10
2024-02-13T21:10
2024-02-13T21:34
происшествия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах."Эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, один человек пострадал... Спланировано три пункта временного размещения для размещения населения поврежденных квартир, вместимостью 360 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечено более 100 человек и 35 единиц техники.
https://ria.ru/20240213/mnogoetazhka-1927182581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927177957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b37a71dcb1b0a364644ba4c571f5534d.jpg
Тушение пожара в многоквартирном доме в Анапе
Пожарные спасли 12 человек в многоквартирном доме в Анапе, где горит мансарда, сообщили в МЧС РФ
2024-02-13T21:10
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек
Из горящего в Анапе дома эвакуировали 440 человек, среди них 112 детей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Из горящего дома в Анапе эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах.
«
"Эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, один человек пострадал... Спланировано три пункта временного размещения для размещения населения поврежденных квартир, вместимостью 360 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлечено более 100 человек и 35 единиц техники.
Горящую в Анапе многоэтажку построили без разрешительной документации