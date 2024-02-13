https://ria.ru/20240213/posrednik-1927097837.html

Лавров резко высказался о Швейцарии из-за Украины

Лавров резко высказался о Швейцарии из-за Украины - РИА Новости, 13.02.2024

Лавров резко высказался о Швейцарии из-за Украины

Швейцария пытается выступить в качестве посредника по Украине, но у нее не получится им стать из-за откровенно антироссийской позиции страны, заявил глава МИД... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:10

2024-02-13T15:10

2024-02-13T15:10

швейцария

россия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Швейцария пытается выступить в качестве посредника по Украине, но у нее не получится им стать из-за откровенно антироссийской позиции страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Ну какие тут посреднические услуги могут быть? Они сейчас, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием", — отметил он.Лавров подчеркнул, что теперь в концепции внешней политики Швейцарии закреплены стремления к укреплению безопасности "от России, а не с Россией".В январе глава российского МИД заявил, что его швейцарский коллега Иньяцио Кассис на встрече в ООН предложил России свое посредничество.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html

https://ria.ru/20240213/mask-1927016697.html

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швейцария, россия, украина, сергей лавров, оон, евросоюз, нато