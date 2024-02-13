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В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию

В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 13.02.2024

В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию

Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию идет, Кремль своевременно сообщит дату и откроет аккредитацию СМИ, сообщил... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:33

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

геннадий зюганов

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию идет, Кремль своевременно сообщит дату и откроет аккредитацию СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Действительно ведется подготовка к посланию президента Федеральному Собранию. Сроки мы сообщим вам своевременно, также и откроем своевременно аккредитацию для представителей СМИ", - сказал он журналистам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания думской фракции сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля. Ранее источники в губернаторском корпусе называли РИА Новости в качестве дат послания 27-28 февраля.

https://ria.ru/20240213/debaty-1927020157.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, послание президента федеральному собранию