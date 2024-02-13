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В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 13.02.2024
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12:33 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/poslanie-1927041031.html
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 13.02.2024
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию
Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию идет, Кремль своевременно сообщит дату и откроет аккредитацию СМИ, сообщил... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:33
2024-02-13T12:33
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
геннадий зюганов
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию идет, Кремль своевременно сообщит дату и откроет аккредитацию СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Действительно ведется подготовка к посланию президента Федеральному Собранию. Сроки мы сообщим вам своевременно, также и откроем своевременно аккредитацию для представителей СМИ", - сказал он журналистам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания думской фракции сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля. Ранее источники в губернаторском корпусе называли РИА Новости в качестве дат послания 27-28 февраля.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, послание президента федеральному собранию
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Геннадий Зюганов, Послание президента Федеральному собранию
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию

Песков: подготовка к посланию Путина Федеральному Собранию идет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию идет, Кремль своевременно сообщит дату и откроет аккредитацию СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно ведется подготовка к посланию президента Федеральному Собранию. Сроки мы сообщим вам своевременно, также и откроем своевременно аккредитацию для представителей СМИ", - сказал он журналистам.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания думской фракции сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля. Ранее источники в губернаторском корпусе называли РИА Новости в качестве дат послания 27-28 февраля.
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