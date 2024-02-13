https://ria.ru/20240213/poslanie-1927002266.html

Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию

Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 13.02.2024

Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля, сообщил в ходе заседания думской фракции лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:54

2024-02-13T09:54

2024-02-13T10:03

политика

послание президента федеральному собранию

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля, сообщил в ходе заседания думской фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов."(Послание - ред.) будет в конце февраля", - сказал он.

https://ria.ru/20240213/vershina-1926984483.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, послание президента федеральному собранию, владимир путин, россия