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Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 13.02.2024
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09:54 13.02.2024 (обновлено: 10:03 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/poslanie-1927002266.html
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 13.02.2024
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля, сообщил в ходе заседания думской фракции лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:54
2024-02-13T10:03
политика
послание президента федеральному собранию
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля, сообщил в ходе заседания думской фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов."(Послание - ред.) будет в конце февраля", - сказал он.
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политика, послание президента федеральному собранию, владимир путин, россия
Политика, Послание президента Федеральному собранию, Владимир Путин, Россия
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию

Зюганов: послание Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля, сообщил в ходе заседания думской фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"(Послание - ред.) будет в конце февраля", - сказал он.
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