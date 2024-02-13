https://ria.ru/20240213/poslanie-1927002266.html
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 13.02.2024
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля, сообщил в ходе заседания думской фракции лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:54
2024-02-13T09:54
2024-02-13T10:03
политика
послание президента федеральному собранию
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля, сообщил в ходе заседания думской фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов."(Послание - ред.) будет в конце февраля", - сказал он.
https://ria.ru/20240213/vershina-1926984483.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, послание президента федеральному собранию, владимир путин, россия
Политика, Послание президента Федеральному собранию, Владимир Путин, Россия
Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию
Зюганов: послание Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля