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Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО

Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО - РИА Новости, 13.02.2024

Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:02

2024-02-13T15:02

2024-02-13T15:02

россия

владимир путин

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции, доклад следует подготовить до 1 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240213/dobrovoltsy-1927090857.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф