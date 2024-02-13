Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/poruchenie-1927095180.html
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО - РИА Новости, 13.02.2024
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:02
2024-02-13T15:02
россия
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926848474_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_6b361c05f4a9b0477b50601b5a2dbb0c.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции, доклад следует подготовить до 1 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240213/dobrovoltsy-1927090857.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926848474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41daba4ae17b175cc965ecfe7e99971c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО

Путин поручил подготовить предложения по ускорению выдачи выплат участникам СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции, доклад следует подготовить до 1 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур", - говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин дал поручения по предоставлению соцгарантий добровольцам
Вчера, 14:54
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала