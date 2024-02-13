https://ria.ru/20240213/poruchenie-1927095180.html
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО - РИА Новости, 13.02.2024
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:02
2024-02-13T15:02
2024-02-13T15:02
россия
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции, доклад следует подготовить до 1 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240213/dobrovoltsy-1927090857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин дал поручения по ускорению выдачи выплат участникам СВО
Путин поручил подготовить предложения по ускорению выдачи выплат участникам СВО