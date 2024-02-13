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Жителя Ленинградской области арестовали за расправу над попугаем - РИА Новости, 13.02.2024
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16:17 13.02.2024 (обновлено: 16:18 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/popugay-1927116470.html
Жителя Ленинградской области арестовали за расправу над попугаем
Жителя Ленинградской области арестовали за расправу над попугаем - РИА Новости, 13.02.2024
Жителя Ленинградской области арестовали за расправу над попугаем
Житель Выборгского района Ленобласти арестован на 10 суток за расправу над попугаем на глазах у детей, с заявлением об этом обратилась его бывшая супруга,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:17
2024-02-13T16:18
происшествия
выборгский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Житель Выборгского района Ленобласти арестован на 10 суток за расправу над попугаем на глазах у детей, с заявлением об этом обратилась его бывшая супруга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "В полицию Выборгского района Ленобласти обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности ее бывшего 36-летнего супруга, который 10 февраля в поселке Первомайское, в квартире на улице Ивана Чернявского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с их домашним попугаем", - сообщает пресс-служба. Из заявления следовало, что это было сделано на глазах детей трех и пяти лет. Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. "Также в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по факту жесткого обращения с животными", - добавляется в сообщении.
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происшествия, выборгский район, ленинградская область
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область
Жителя Ленинградской области арестовали за расправу над попугаем

Жителя Ленинградской области арестовали на 10 суток за расправу над попугаем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Житель Выборгского района Ленобласти арестован на 10 суток за расправу над попугаем на глазах у детей, с заявлением об этом обратилась его бывшая супруга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"В полицию Выборгского района Ленобласти обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности ее бывшего 36-летнего супруга, который 10 февраля в поселке Первомайское, в квартире на улице Ивана Чернявского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с их домашним попугаем", - сообщает пресс-служба.
Из заявления следовало, что это было сделано на глазах детей трех и пяти лет.
Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. "Также в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по факту жесткого обращения с животными", - добавляется в сообщении.
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